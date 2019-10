Il vertice di maggioranza convocato alle 15.30 a Palazzo Chigi per chiudere il testo della manovra. Di Maio: "Non c'è ancora l’accordo sulle partite Iva, sul regime forfettario che dobbiamo sistemare. E gli 8 milioni diamoli ai terremotati". Il premier Conte sottolinea le conquiste: "Meno tasse, meno burocrazia, meno evasione"

Si tratta ancora sulle partite Iva. Mentre si iniziano a definire anche i dettagli della prima manovra giallorossa, l’ultimo miglio sembra essere la difesa di professionisti, autonomi e piccole imprese, diventata cavallo di battaglia del Movimento 5 stelle che punta a mantenere inalterata la flat tax al 15% introdotta quando erano al governo con la Lega. Di questo si discuterà nel vertice di maggioranza convocato alle 15.30 a Palazzo Chigi per chiudere il testo della manovra. “Oggi pomeriggio continuiamo e chiudiamo la manovra”, assicura il premier Giuseppe Conte. Ad avvertire che ancora restano dei “passi avanti” da fare è Luigi Di Maio: “Non c’è ancora l’accordo sulle partite Iva, sul regime forfettario che dobbiamo sistemare. Per questo oggi ci sarà spero l’ultimo vertice di maggioranza per chiudere la legge di bilancio e mandarla Parlamento”, afferma il capo M5s. Che poi rilancia anche sugli 8 milioni di euro all’anno per 3 anni stanziati per Radio Radicale: “Ma diamoli ai terremotati…”. Anche di questo si parlerà nel vertice di oggi.

Nessuno strappo quindi, ma il governo è ancora al lavoro per trovare la quadra definitiva. L’obiettivo più complicato è mantenere quasi inalterato il regime della flat tax per le partite Iva fino a 65 mila euro. Il viceministro all’Economia Laura Castelli ha assicurato che “la maggioranza”, tutta, ha “condiviso questa sollecitazione”. In realtà il tema è ancora oggetto di riflessione, non solo per le coperture necessarie (Castelli parla di 100 milioni di euro). Il piano originario prevedeva infatti una stretta sui requisiti d’accesso e il ritorno al sistema analitico di determinazione dell’imponibile. Intanto il vertice di martedì ha confermato il regime forfettario, ma servono nuovi fondi anche per alleggerire gli altri vincoli previsti.

Intanto il premier Conte rivendica i risultati fin qui raggiunti: “Meno tasse, meno burocrazia, meno evasione, e allo stesso tempo più soldi a famiglie, lavoratori e imprese“, ha detto arrivando all’assemblea dell’Ance, a Roma. La più importante novità uscita dall’ultima bozza di martedì sera, dopo il vertice a Palazzo Chigi, è il mancato aumento della cedolare sugli affitti che doveva salire al 15%: inizialmente si prevedeva di farla salire solo al 12,5%, poi sono stati trovati i fondi per evitare l’incremento. “Abbiamo deciso di rendere permanente il regime di cosiddetta cedolare secca al 10% per le locazioni a canone concordato, che a legislazione vigente sarebbe aumentato fino al 15% a decorrere dal 2020″, sottolinea lo stesso Conte. Un impegno del premier a sottolineare gli aspetti positivi della legge di bilancio che è condiviso anche dal segretario Pd, Nicola Zingaretti: “Sulla manovra noto un di più di polemiche rispetto alla sua forza e che fa male all’Italia. Non sarebbe sbagliato che le forze di maggioranza rivendicassero, invece delle sciocchezze di luglio come la tassa sulle cassette di sicurezza, la strategia che il mondo apprezza e premia“, ha detto Zingaretti a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital.