A due giorni dalla sconfitta in Umbria, la maggioranza di governo torna a sedere attorno a un tavolo. Lo fa a Palazzo Chigi dove è in corso il vertice sulla legge di Bilancio. La riunione sulla manovra è presieduta dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, affiancato dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Sono presenti per il Movimento 5 stelle il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Riccardo Fraccaro, e il viceministro all’Economia Laura Castelli. Alla prima parte della riunione ha partecipato Luigi Di Maio, che poi si è spostato al Senato per incontrare gli eletti del M5s in Emilia Romagna in vista delle regionali di gennaio e i referenti regionali della Calabria. Per il Pd ci sono Dario Franceschini e il viceministro dell’Economia, Antonio Misiani. Per Liberi e Uguali presenti Roberto Speranza e la capogruppo al Senato, Loredana De Petris. Italia viva di Matteo Renzi è rappresentata dalla ministra Teresa Bellanova e dal vicecapogruppo Luigi Marattin.

Sul tavolo ci sono diversi nodi da sciogliere: innanzitutto le misure per le famiglie e i paletti sulla flat tax delle partite Iva. Ma ieri Di Maio ha chiesto anche un confronto sul taglio del cuneo fiscale: “bisogna capire a chi va”, ha detto. Il Movimento è sempre stato a favore di un intervento che avvantaggi le imprese, mentre il Pd ha chiesto e ottenuto che le minori tasse vadano tutte ad appesantire la busta paga dei lavoratori.

In mattinata si è svolto un incontro ah hoc sul pacchetto famiglia. Le ministre Nunzia Catalfo ed Elena Bonetti, insieme al viceministro all’Economia Laura Castelli, hanno visto tutte le componenti della maggioranza (Pd, M5S, Leu e Iv). Si è trattato, viene riferito da fonti di governo, di un incontro “cordiale” e “interlocutorio“, nel quale si è ribadita l’intenzione di mettere in campo “l’assegno unico e universale” e c’è la volontà “di approfondire tecnicamente tutte le questioni esistenti per creare un reale beneficio per le famiglie”. Bonetti, intervistata da Repubblica, ha ribadito che per le famiglie il governo intende mettere in campo “il finanziamento del congedo di paternità a sette giorni, i contributi annui per il pagamento delle quote per gli asili nido da 1.500 a 3 mila euro” e un “assegno universale per tutti i nuovi nati” da 80 a 160 euro.