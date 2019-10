Il Senato ha votato la fiducia al governo sul decreto salva-imprese con 168 voti favorevoli e 110 contrari. Si tratta di un solo voto in meno rispetto a quello ottenuto dall’esecutivo a Palazzo Madama per la fiducia al secondo governo Conte. Il 10 settembre scorso il governo ottenne 169 sì, 133 no e ci furono 5 astenuti. Oggi ai 168 voti favorevoli si sono contrapposti 110 voti contrari senza nessuna astensione: i votanti erano infatti 278 e la maggioranza era prevista a quota 140.

Subito dopo il voto di fiducia, il Senato ha dato il via libera al primo provvedimento votato con fiducia dalla nuova maggioranza di governo. Maggioranza che, secondo quanto si apprende, ha visto oggi l’assenza di cinque senatori tra i 5 stelle e con il ministro del Lavoro di Italia Viva Teresa Bellanova in missione. Non ha votato il senatore di Italia viva-Psi Riccardo Nencini, mentre Tommaso Cerno del Pd risultava malato. Ha votato a favore del provvedimento il gruppo delle Autonomie.