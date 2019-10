Alle 13 a Palazzo Chigi si riunirà il pre-consiglio, proprio in vista del Cdm delle 19. Poco prima ci sarà il vertice di maggioranza per le eventuali modifiche alla legge di bilancio già approvata la scorsa settimana. Il M5s insiste su partite Iva e pagamenti pos. Il ministro per il Sud Provenzano (Pd): "Serve un chiarimento non possiamo fare come nel vecchio esecutivo"

Matteo Salvini un po’ esagera: “Stanno litigando in un mese più di quanto abbiamo fatto noi in un anno”. Ma ora la preoccupazione di tutta la maggioranza è di ricucire gli strappi, anche dovuti a accelerazioni verbali. Il vertice di maggioranza sulla legge di bilancio e il decreto fiscale dovrebbe svolgersi questa sera, poco prima del Consiglio dei ministri convocato alle 19 per il decreto sul terremoto. Prima, in mattinata, Palazzo Chigi ha fatto da scenografia per un faccia a faccia: dopo i botta e risposta del week end il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha visto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Alle 13 a Palazzo Chigi si riunirà il pre-consiglio, proprio in vista del Cdm. Nel pomeriggio, poi, il premier dovrebbe incontrare gli amministratori delle aree colpite dal terremoto del centro Italia e interessate dal decreto sul sisma. Poco prima del Consiglio dovrebbe esserci invece la riunione chiesta dal M5s sulle modifiche alla manovra. Al momento non risulta una convocazione ufficiale, ma i rappresentanti dei partiti di governo sono allertati tra le 18 e le 19. Quindi sul tavolo del Cdm si aggiungerà – secondo quanto riferito dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede – anche il provvedimento per il carcere agli evasori (l’ipotesi di soglia è a 100mila euro, ha detto il guardasigilli). Ma sul resto della manovra finanziaria il governo ha bisogno di un tagliando, meno di una settimana dopo aver votato il testo in consiglio dei ministri. “Diamoci tutti una calmata” è la linea del presidente del Consiglio Giuseppe Conte secondo il retroscena del Corriere della Sera. Nel frattempo il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora – vicino a Luigi Di Maio, ma tessitore di quest’alleanza di governo – sottolinea: “È la capacità di mediare di Conte ad aver colpito gli italiani ed è fondamentale che non rinunci a questo approccio, per la sua figura e per la tenuta del governo”. Quindi, precisa in un’intervista al Corriere, il sostegno all’esecutivo “non è in discussione. Deve essere chiaro però che abbiamo dato vita a questo nuovo governo solo per mantenere le promesse che avevamo fatto agli italiani, non per altro”. I punti su cui serve il confronto sono i soliti tre già fissati dal capo M5s: partite Iva, pos e carcere agli evasori. E almeno su quest’ultimo punto l’ostacolo sembra bello che superato visto che il pacchetto di norme è già pronto. Certo, “nel vertice di maggioranza dovrà esserci un chiarimento. Non possiamo fare come nel vecchio governo” dice il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, intervistato a Radio Capital. Ma alla domanda se il testo della manovra sarà riscritto la risposta è “certo che no”.

Invita a non logorare il governo anche il capogruppo del Pd in Senato, ex renziano, Andrea Marcucci: “Non serve soffiare sul fuoco, ma neppure esagerare la portata del confronto in atto. Non credo affatto sia la vigilia di una crisi. Certo, più buon senso da parte di tutti i partiti non guasterebbe” spiega alla Stampa. Marcucci chiede “responsabilità a tutti, ogni partito può determinare la crisi di governo in qualsiasi momento. Giochiamo a carte scoperte, ed evitiamo il logoramento progressivo, una delle peggiori caratteristiche del governo Conte-Salvini”. Sulla manovra, “se c’è l’accordo di tutta la maggioranza, si possono anche valutare provvedimenti migliorativi. Serve concordia, non pugni da sbattere sul tavolo”.