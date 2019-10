Messaggio tra il presidente del Consiglio e il ministro dell'Economia nelle ore di trattative che hanno portato al via libera al decreto Fisco e alla legge di Bilancio. Il premier ha insistito perché si trovassero i fondi per portare avanti le misure contro chi non paga le tasse: "E' la madre di tutte le battaglie"

“Caro, sull’evasione deve essere una rivoluzione, che deve cambiare i comportamenti dei cittadini…”. E’ questo il contenuto dell’sms, rivelato ieri notte dal Corriere.it, che il premier Giuseppe Conte ha inviato al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri per chiedere che si insistesse nel cercare i fondi necessari per chiudere in tempo la manovra. Tre miliardi di extragettito fiscale, saltati fuori all’ultimo minuto anche grazie all’asse tra il presidente del Consiglio e il titolare del Mef.

Per il premier la lotta all’evasione, oltre cento miliardi all’anno, è “la madre di tutte le battaglie”. Una sfida che va affrontata “con coraggio”, mettendo gli interessi degli elettori prima di quelli dei partiti. “I cittadini in giro per l’Italia mi chiedono una svolta”; scrive ancora Conte nel messaggio riservato. E se non dovesse venire perderò di credibilità e dovrò dire che le cose non si possono cambiare”. È un avviso a chi frena per questioni elettorali, uno schiaffo a quella “classe politica che non ha il coraggio di affrontare la questione di petto”.