Incontro tra il presidente del Consiglio, il ministro dell'Economia Gualtieri e i tecnici dei ministeri interessati per limare gli ultimi dettagli della legge di Bilancio in vista del consiglio dei ministri delle 21. Entro mezzanotte il governo dovrà inviare il documento alla commissione europea

“Quota 100 resta” nella legge di Bilancio. Mentre sono in corso gli ultimi contatti per definire la manovra economica che entro mezzanotte il governo deve inviare alla Commissione europea, il premier Giuseppe Conte ha dato garanzie sul fatto che la misura introdotta dall’esecutivo gialloverde non sarà toccata. Proprio su questo punto erano state registrate tensioni con i renziani di Italia viva, che invece avrebbero voluto delle modifiche, salvo poi fare un passo indietro in mattinata. L’altro tema su cui l’ex premier si sta mettendo di traverso è invece la riduzione della soglia per l’uso del contante da 3mila a mille euro. Proprio l’aumento del tetto era stato deciso dal governo Renzi. Quota 100, retromarcia di Italia Viva. Marattin: “Se resta? No barricate. Idee, non ricatti”

“Il Consiglio dei ministri approverà stasera la manovra complessa a cui stiamo lavorando”, ha detto Conte a margine di un incontro al Cnr. “Far quadrare i conti è sempre difficile per tutti, ma sui giornali leggo una rappresentazione errata della realtà: non c’è stato assolutamente quel clima che oggi viene riportato”. Intorno a mezzogiorno, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Il confronto è durato un’ora e mezza, ed è servito a fare il punto in vista del consiglio dei ministri convocato per le 21. Oltre a Conte e Gualtieri, erano presenti i tecnici che seguono il dossier e i sottosegretari che per i partiti di maggioranza si occupano di manovra e decreto fiscale. In un primo momento si era parlato dell’ipotesi di rivedere “le finestre d’uscita“, come specificato dallo stesso premier e richiesto da parte del Partito democratico. Ma secondo i 5 stelle l’accordo finale non prevede “nessuna modifica a quota 100 e nessuna tassa sulle sim ricaricabili”. A riferirlo sono state fonti interne del Movimento 5 stelle, che hanno fatto sapere di essere soddisfatte del risultato. “Puntiamo ad una manovra per la crescita e per l’aumento dei posti di lavoro”, hanno specificato ancora.

Nelle scorse ore, all’interno della maggioranza, si erano registrate diverse tensioni su vari temi (in particolare su eventuali ritocchi di quota 100 e sulla modalità di applicazione del taglio del cuneo fiscale). In particolare Italia viva aveva chiesto che fosse rivista quota 100. Oggi però i renziani sono tornati sulle loro posizioni: “Nessuna barricata”, ha detto il deputato Iv Luigi Marattin, “abbiamo delle idee su come governare il Paese ed è giusto che vengano composte in maggioranza. Il diktat è sull’Iva, sul resto discutiamo tranquillamente, senza che ogni nostra idea sia vista come un ricatto, ma anche senza che sia vista come una ricerca di visibilità”.