“Una barbarie”. Carles Puigdemont, ex presidente catalano fuggito in Belgio per non essere arrestato con l’accusa di ribellione, sedizione e appropriazione indebita di denaro, è il primo a commentare le condanne della Corte suprema spagnola. Dodici leader indipendentisti catalani, fra cui l’ex vicepremier Oriol Junqueras, dovranno scontare dai 9 ai 13 anni di carcere dopo essere stati riconosciuti colpevoli delle accuse di ‘sedizione’ e ‘appropriazione indebita’. Non sarebbe quindi stata provata la colpevolezza per il reato più grave di ‘ribellione’, per il quale l’accusa aveva chiesto 25 anni. “100 anni di carcere in totale – scrive su Twitter Puigdemont -. Ora più che mai, al vostro fianco e al fianco delle vostre famiglie. Bisogna per reagire, come mai prima d’ora. Per il futuro dei nostri figli. Per la democrazia, Per l’Europa. Per la Catalogna”.

