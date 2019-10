“Se il Monza incontrasse il Milan oggi, sarei pronto a scommettere che lo batterebbe 3-0. Mi piacerebbe poterlo dire anche in politica”. Il fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi torna a parlare in pubblico a Milano in occasione della due giorni di “IdeeItalia” organizzata da Mariastella Gelmini. Il leader forzista parla per oltre un’ora dal palco di fronte ad una platea di deputati, senatori e simpatizzanti. Racconta barzellette e risponde così a chi gli chiede di Greta Thunberg: “Credo che sia stata strumentalizzata, fa terrorismo ambientale”. C’è poi spazio per riflettere sul ruolo dei due Mattei che lui conosce bene. “Renzi è una persona abile, ma non c’è nessuna possibilità di confluire in uno stesso partito perché lui è un uomo di sinistra”. Mentre continua a strizzare l’occhiolino al leader leghista: “Ha preso la Lega al 4% e l’ha portata a oltre il 30%, chapeaux, quando parlo con lui direttamente ci capiamo”.

