Nota dei deputati 5 stelle per smentire il presunto "golpe parlamentare" del Movimento, raccontato da alcuni quotidiani nei giorni scorsi. In particolare i 5 stelle hanno preso le difese del collega De Toma, assente per motivi di salute. E la deputata milanese, accusata di essere tra i critici pronti ad uscire, ha dichiarato di essere a casa per la sua gravidanza e di sostenere completamente la riforma

“Con il voto dell’Aula sul taglio ai parlamentari, sono bastati pochi minuti per smentire giorni di retroscena sui giornali”. Il giorno dopo il via libera definitivo della riforma costituzionale che riduce le poltrone del Parlamento con 553 voti a favore, il gruppo alla Camera dei 5 stelle ha diffuso una nota per smentire le ricostruzioni dei quotidiani che negli ultimi giorni avevano ipotizzato fronde o spaccature interne. “In tanti”, si legge nella nota M5s, “hanno scritto e raccontato (o forse anche tifato) di un presunto golpe parlamentare. Sono rimasti delusi. Nessuna scissione all’orizzonte, nessuna diaspora. Avere uno o due deputati in dissenso su 216 è semplicemente fisiologico”.

Solo ieri, poche ore prima dell’ultimo voto a Montecitorio, la Stampa ad esempio ha aperto il quotidiano con un articolo dal titolo: “E’ fronda contro Di Maio. Verso la scissione nei 5 stelle”. All’interno si parlava di un gruppo consistente di dissidenti pronti a votare contro il testo. Il clima tra i parlamentari è effettivamente molto teso e ci sono alcuni esponenti del Movimento che, nelle ultime settimane, hanno chiesto maggiore condivisione delle decisioni e criticato la gestione di Luigi Di Maio. Ma su una legge bandiera come quella del taglio dei parlamentari, il gruppo si è dimostrato compatto. Al momento del voto infatti, nessun M5s si è espresso per il no al taglio. Solo il deputato Andrea Colletti è intervenuto in dissenso e ha poi deciso di non partecipare al voto. Quattro deputati risultavano in missione e altri cinque non hanno votato: tra questi, uno risulta in malattia (Massimilano De Toma) e un’altra deputata è in maternità (Stefania Mammì).

I 5 stelle sono intervenuti oggi, dopo giorni di silenzio sul tema, proprio per difendere il collega De Toma: “Il gruppo è ampio, la dialettica interna è solo sinonimo di democrazia. La libertà d’espressione deve sempre prevalere, ma dovrebbe anche essere accompagnata da precisione e accuratezza nella ricostruzione dei fatti. Trovare oggi il nome del nostro collega Massimiliano De Toma nell’elenco dei ‘dissidenti’ è ridicolo e anche doloroso. De Toma era assente ieri dall’Aula perché sta giocando una battaglia molto più importante, che meriterebbe maggiore rispetto”.

Un’altra smentita è arrivata dalla deputata Stefania Mammì, la cui assenza per alcuni è stata associata a malumori e volontà di uscita dal Movimento: “Smentisco categoricamente la mia intenzione di lasciare il Movimento 5 stelle”, ha scritto. “Trovo assurdo che certa stampa abbia scritto una cosa così falsa. Mi trovo da una settimana nella mia casa milanese perché in maternità, ma con qualche complicazione. Dissidente? Mai e poi mai! Il gruppo è compatto, ieri è stato un giorno storico e sono con i miei colleghi nel voto di questa Riforma. E’ stato per il nostro Movimento, e per tutti gli italiani, un giorno importante che ha visto realizzare quello che sembrava un sogno, bene ora è legge!”.