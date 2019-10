Il videomessaggio del commissario italiano agli Affari economici alla presentazione del rapporto Asvis: "Altro obiettivo rivedere tassazione su energia". Il ministro dell'Economia Gualtieri annuncia "un comitato interministeriale per il contrasto ai cambiamenti climatici" e rilancia l'idea dei green bond anche europei. Giovannini: "Serve subito una norma in manovra per beneficiare delle risorse che investirà l'Ue"

L’obiettivo della nuova Commissione europea è “mettere in campo oltre mille miliardi di investimenti in sostenibilità ambientale“. L’annuncio arriva dal commissario italiano agli Affari economici, Paolo Gentiloni, in un videomessaggio alla presentazione del rapporto Asvis 2019 che analizza l’andamento dell’Italia rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. La Commissione punterà ad “integrare gli obiettivi sviluppo sostenibile nella procedura del semestre europeo, attraverso cui si verificano gli impegni delle politiche di bilancio dei Paesi membri”. La crescita “oltre che quantitativa deve essere anche sostenibile“, ha insistito Gentiloni, annunciando anche un secondo obiettivo dell’esecutivo di Bruxelles: “Rivedere il sistema di tassazione, innanzitutto sull’energia“, perché la tassazione “è uno dei modi con cui l’Ue può influenzare i comportamenti dei produttori e dei consumatori”. Il sistema fiscale sarà ad esempio, ha spiegato, “meno favorevole all’uso dei carburanti inquinanti e dei combustibili fossili“.

Gentiloni, fresco di investitura da parte del Parlamento europeo, ha ribadito “l’impegno straordinario per un Green Deal europeo” che è “forse la maggiore priorità per la nuova Commissione in termini politici, sociali, culturali e anche economici”. Un impegno su cui conta il governo italiano, come ha spiegato il ministro dell’economia, Roberto Gualtieri: “Abbiamo bisogno di un cambio di passo in Italia e in Europa. Il governo vuole impegnarsi a realizzare questo cambio di passo e vuole impegnarsi perché alle parole seguano i fatti”, ha aggiunto il ministro. Che ha rilanciato l’idea di green bond emessi dallo Stato italiano ma anche in chiave europea: “Abbiamo bisogno di più green bond emessi dalla Bei (la Banca europea degli investimenti, ndr), sarebbe importante che fossero acquistati in quantità maggiore dalla Bce”, ha spiegato Gualtieri.

“Tra le prime misure immediate”, invece, il governo punta a creare “un comitato interministeriale per il contrasto ai cambiamenti climatici che entrerà nel Cipe“, ha annunciato Gualtieri alla presentazione del rapporto Asvis. Nella manovra, l’Industria 4.0 sarà rimodulata anche “con un incentivo ai processi produttivi nella direzione dell’economia circolare e della sostenibilità”, ha assicurato il ministro, parlando di un sistema di “incentivo e disincentivo“. Sul piano sociale, Gualtieri ha invece ribadito l’intenzione del governo di agire sulla costruzione e sulle rette degli asili nido, considerati “un amplificatore” a favore dell’occupazione femminile.

Proprio l’Asvis chiede una legge annuale per lo sviluppo sostenibile già in questa legge di Bilancio: “L’Italia deve prepararsi adeguatamente, così da poter beneficiare delle risorse che la Ue investirà nella direzione della sostenibilità”, ha detto il portavoce dell’Asvis, Enrico Giovannini. “È per questo – ha aggiunto – che chiediamo con urgenza una legge annuale per lo sviluppo sostenibile, politiche integrate e azioni concrete”. Giovannini ha ricordato che “la nuova Commissione europea intende mettere l’Agenda 2030 al centro della propria azione e ha recepito alcune delle proposte avanzate dall’Asvis”. “La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha proposto un programma di azione per il prossimo quinquennio che ruota intorno a una visione orientata a fare dell’Europa il primo continente carbon-neutral e leader globale dell’economia circolare“, ha concluso.