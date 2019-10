“Sei incompetente, taci, non capisci un c…”. Vittorio Sgarbi irrompe con una sequela di insulti nei confronti di un collega di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, nel fair play dell’aula del Mappamondo a Montecitorio, dove si sta tenendo l’audizione del ministro di cultura e turismo Dario Franceschini davanti alle commissioni Cultura di Camera e Senato riunite. Tema della discussione, subito degenerata con l’intervento del critico ferrarese, che è anche arrivato alle mani, il prestito al Louvre dell’Uomo Vitruviano di Leonardo. Sgarbi si era appena congratulato per questo con il ministro della cultura Franceschini, sottolineando il suo apprezzamento per la missione di “diplomazia culturale” che ha permesso all’Italia, diceva, “di prestare al Louvre il disegno di Leonardo che a Venezia nessuno vedeva avendo in cambio un doppio ritratto di Raffaello”. Un prestito che invece Fratelli d’Italia nel suo intervento a commento delle linee programmatiche di Franceschini ha criticato. Sgarbi si espresso in tutto il repertorio: “Ladro, capra, picchiatore fascista. Picchia tua madre fascistello“. A quel punto il collegamento streaming è stato interrotto

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore