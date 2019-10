“Mamma, basta quel lavoro. Digli ciao è stato bello e ringraziali…Tra poco esce il nuovo disco e ho bisogno di te vicino a me…“. Così scrive su Whatsapp il rapper Ghali alla madre in una chat privata che lui stesso ha pubblicato su Instagram condividendola con i suoi fan. “Torna a casa mamma dai saluta le colleghe, digli che gli vuoi bene e che sto chiudendo il nuovo album“, aggiunge il giovane cantante. Messaggi molto dolci e intimi che hanno entusiasmato i suoi fan che in tantissimi hanno appoggiato la sua richiesta nei commenti, consapevoli di quanto sia stretto il legame tra Ghali e la sua mamma. Lo stesso rapper ne aveva infatti parlato in un suo brano, “Ninna Nanna“, nel cui testo spiega tutta la sua riconoscenza e il suo affetto nei confronti della donna che l’ha cresciuto da sola dopo che il padre è stato arrestato e mandato in carcere.

