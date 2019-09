Un barcone con 56 persone partito dalla Libia sarebbe in difficoltà nel Mediterraneo centrale. E’ l’allarme lanciato nella serata di venerdì da Alarm Phone, che spiega di aver allertato le autorità di Tripoli, Italia e Malta ma, scrivono gli attivisti su Twitter, “non hanno mandato alcun soccorso“. Oggi l’organizzazione specifica che il natante “sta imbarcando acqua” e che “varie persone, inclusi bambini, sono andate fuoribordo”.

Le persone a bordo dicono che stanno imbarcando acqua e che varie persone, inclusi bambini sono andate fuoribordo. Temiamo che ci siano delle fatalità. Cos’altro deve succedere affinchè le autorità si prendano responsabilità per la situazione? — Alarm Phone (@alarm_phone) September 28, 2019

“Siamo stati contatti da un barca in pericolo con circa 56 persone a bordo, partita dalla #Libia giorni fa – scrivevano venerdì gli attivisti su Twitter – Abbiamo informato le autorità in #Libia, #Italia e #Malta ma nessuno ha lanciato un soccorso. I naufraghi temono di morire e chiedono aiuto! (…) Tutte le autorità sono state allertate di continuo ma non reagiscono, e per quanto ne sappiamo non hanno mandato alcun soccorso”.

Breaking! Siamo stati contatti da un barca in pericolo con circa 56 persone a bordo, partita dalla #Libia giorni fa. Abbiamo informato le autorità in #Libia, #Italia e #Malta questo pomeriggio, ma nessuno ha lanciato un soccorso. I naufraghi temono di morire e chiedono aiuto! pic.twitter.com/djE6Dg5vVh — Alarm Phone (@alarm_phone) September 27, 2019

“Non sappiamo se le 56 persone possano sopravvivere un’altra notte in mare – prosegue Alarm Phone – Non lasciatele annegare! Durante la notte non siamo riusciti a parlare con le 56 persone in pericolo. La cosiddetta guardia costiera libica e le autorità Europee stanno ignorando le nostre richieste di salvataggio. Questa è omissione di soccorso“, scrive ancora Alarm phone questa mattina.

Tragedia in diretta e nessun intervento! Alle 10.15 abbiamo ricevuto un’altra posizione GPS dalla barca e informato le autorità. Visto che la c.d guardia costiera libica è irreperibile, abbiamo informato di nuovo la @guardiacostiera. Pare che non abbiano intenzione di intervenire pic.twitter.com/UnkTbNtSdM — Alarm Phone (@alarm_phone) September 28, 2019

Nell’ultimo twee pubblicato oggi Alarm Phone denuncia: “Tragedia in diretta e nessun intervento! Alle 10.15 abbiamo ricevuto un’altra posizione GPS dalla barca e informato le autorità. Visto che la c.d guardia costiera libica è irreperibile, abbiamo informato di nuovo la @guardiacostiera. Pare che non abbiano intenzione di intervenire”.