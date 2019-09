Monday, migrante nordafricano, pulisce le strade perché, come spiega nel suo cartellone, desidera "integrarsi nella società senza chiedere l’elemosina". La motivazione della sanzione: "Sorpreso palesemente a ripulire la zona senza alcuna autorizzazione dell’amministrazione comunale". L'avvocato Matteo D’Angelo, dubitando di una possibile impugnazione della multa, ha lanciato una sottoscrizione per il giovane sui social

Monday, un giovane africano, passa le sue giornate a pulire i marciapiedi e le strade di Mestre. Un modo, come spiega lui stesso in un cartello che porta con sé, per integrarsi. Il gesto volontario non è stato però apprezzato dai vigili urbani della città alle porte di Venezia che hanno multato il ragazzo per 350 euro perché, come scrivono sul verbale, “sorpreso palesemente a ripulire la zona senza alcuna autorizzazione dell’amministrazione comunale”.

Il giovane ogni giorno, come riferisce Il Corriere Veneto, mentre raccoglie foglie indossando un gilet catarifrangente, espone un cartello con la scritta: “Per integrarsi nella società senza chiedere l’elemosina”. Anche se Monday spera nelle offerte dei passanti. Lo stesso fanno a Padova due migranti nigeriani, arrivati due anni fa in Italia. Loro ogni giorno ripuliscono il piazzale Ponte Corvo, a due passi dalla Basilica di Sant’Antonio.

L’obiettivo è uguale a quello di Monday: “Il modo migliore – hanno detto – per integrarsi onestamente in questo Paese”. La storia di Monday è stata raccontata su Facebook dall’avvocato Matteo D’Angelo: “Era disperato – scrive – Capito negozianti, professionisti, cittadini? Non ripulite il paese che vivete, serve l’autorizzazione. Tenetevi lo sporco pur pagando centinaia di euro, se non migliaia di euro di Tari. E, soprattutto, guai che un povero cristo provi ad integrarsi: serve ‘l’autorizzazione'”.

Dubitando circa una possibile impugnazione della multa, l’avvocato ha lanciato una sottoscrizione per il giovane dichiarandosi perplesso sulla sanzione perché “non si parla di ostruzione della strada, né di degrado”.

Foto dal profilo Facebook di Matteo D’Angelo