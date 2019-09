New York

Greta Thunberg lancia un invito globale a raggiungerla in strada per la protesta in programma venerdì in tutto il mondo. E New York risponde all’appello, confermandosi paladina nella lotta ai cambiamenti climatici. La Grande Mela ha deciso di firmare la giustificazione di assenza per oltre un milione di studenti, che potranno assentarsi da scuola per […]