Il conducente non si è accorto della barriera che protegge le bocche di porto. I soccorritori hanno recuperato subito i corpi delle prime due vittime, mentre quello della terza persona è stato trovato in un secondo momento

Tragico schianto nella notte al Lido di Venezia. Il bilancio è di tre morti e un ferito, ricoverato in gravi condizioni in ospedale. L’incidente nautico è avvenuto poco dopo le 21 tra le Bocche di porto del Lido e di Punta Sabbioni. Il mezzo coinvolto è un grosso motoscafo, uno scafo offshore con bandiera del Principato di Monaco che si è schiantato contro la diga di San Nicoletto, in località Lunata. Nello schianto sono morti tre occupanti del natante. Tra loro il progettista e pilota motonautico Fabio Buzzi, detentore di numerosi record nell’offshore. Lo ha riferito all’Ansa Giampaolo Montavoci, campione del mondo di motonautica e presidente della commissione nazionale offshore e endurance.

Buzzi aveva 76 anni. Le altre due vittime, ha riferito sempre Montevoci, sono due piloti inglesi. Ferito gravemente nell’incidente un altro pilota italiano, Mario Invernizzi, trasportato in ospedale. La potente imbarcazione, lunga una ventina di metri e con motori che consentono di raggiungere velocità massime di 70 nodi (circa 130 km/h), era partita da Montecarlo ieri mattina, verso le 11, e stava tentando di battere il record della Venezia-Montecarlo. Quando si è schiantata era ormai nei pressi del traguardo, al Lido.

Sul posto si sono recate ambulanze dell’ospedale San Giovanni e Paolo. Mezzi dei vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto. Il conducente del motoscafo non si è accorto della diga che protegge le bocche di porto e si è schiantato. I soccorritori hanno recuperato subito i corpi delle prime due vittime, mentre una terza persona risultava dispersa. Ma è stato individuato in acqua poco dopo. La diga contro cui si è schiantato il motoscafo, probabilmente a causa dell’oscurita e della scarsa conoscenza dell’ingresso in laguna, è la diga artificiale costituita da grossi massi posati sul fondale e costruita per proteggere le opere del Mose, a sud della diga di San Nicolò del Lido.