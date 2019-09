Insulti e aggressioni

Il giorno dopo Pontida, Matteo Salvini non si scusa per gli insulti a Gad Lerner e l’aggressione a un videomaker di Repubblica. “Questi non sono giornalisti, ma calunniatori. A casa mia non si tratta male nessuno, l’ospite è sacro, ma se uno sputa veleno su una persona per 20 anni…”, ha detto il leader leghista […]