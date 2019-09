Lo rende noto Sos Méditerranée, Ong che ha organizzato la missione, insieme a Medici senza frontiere, che rilancia l’annuncio su Twitter. La nave si sta ora dirigendo verso l'isola. Si sta valutando se farla entrare direttamente in porto o fare il trasporto dei migranti su motovedette della Guardia Costiera. Critico il sindaco Salvatore Martello: "Il porto più vicino era la Sicilia, la nostra isola non può essere la soluzione di tutti i problemi"

“La Ocean Viking ha appena ricevuto istruzioni dal Centro di coordinamento del soccorso marittimo (Mrcc) di Roma di procedere a Lampedusa, in Italia, che è stata designata come luogo di sicurezza per gli 82 sopravvissuti salvati in due operazioni Sar”. Lo rende noto Sos Méditerranée, Ong che ha organizzato la missione della Ocean Viking insieme a Medici senza frontiere. Anche Msf dà l’annuncio su Twitter: “Le autorità italiane hanno appena offerto a Ocean Viking un porto sicuro di sbarco. Dopo sei giorni dal primo soccorso, gli 82 naufraghi a bordo presto sbarcheranno a Lampedusa. Medici senza frontiere e Sos Méditerranée sono sollevate”.

La nave si sta ora dirigendo verso l’isola. Si sta valutando se farla entrare direttamente in porto o fare il trasporto dei migranti su motovedette della Guardia Costiera.

Ieri 13 settembre Francia e Germania si sono dette disposte ad accogliere ognuna il 25 per cento dei migranti che sbarcano in Italia. Il nostro Paese dovrebbe ospitare il 10 per cento. Si tratta di un passo avanti verso la creazione di quel “meccanismo temporaneo” di ripartizione a cui sta lavorando la Commissione europea e sul quale conta il nuovo Governo Conte per gestire gli arrivi delle navi umanitarie.

Critico il commento del sindaco dell’isola, Salvatore Martello: “Se il nuovo ministro dell’Interno Lamorgese vuole continuare sulla stessa scia dell’ex ministro Salvini, noi siamo pronti ad alzare la voce e non sarà una voce di pace. Accoglienti sì ma idioti no. La nave Ocean Viking era molto più vicina alle coste siciliane che a Lampedusa. Perché la scelta di assegnare come porto sicuro proprio Lampedusa? Forse il ministro dell’Interno pensa che i lampedusani siano degli emeriti idioti. La cosa non funziona. L’isola non può essere la soluzione di tutti i problemi. Il ministro ha sbagliato indirizzo”, prosegue, “O rispetta le regole anche lei o faremo sentire la nostra voce e anche ben presto. Basta, non siamo cretini“.

Infine, conclude: “Forse non hanno spiegato bene al ministro che 20 miglia a Nord di Linosa significa essere in Sicilia e non Lampedusa. Il porto più vicino è la Sicilia. In questo modo, invece, la nave è stata costretta a tornare indietro a Lampedusa. E poi da qui verranno spostati di nuovo verso la Sicilia. Che senso ha tutto questo? Qualcuno me lo spieghi…”

Non si fa attendere neanche il commento dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, via Twitter: “Eccoli, porti aperti senza limiti…”.