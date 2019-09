Governo, concluso il cdm per la nomina dei sottosegretari: 21 al M5s, 18 al Pd, 2 a Leu e uno al Maie

Il consiglio dei ministri ha nominato 42 sottosegretari del governo Conte 2, dopo lunghissime e faticosissime trattative. Per il momento è nota solo la distribuzione ai partiti che compongono la maggioranza. Al M5s andranno 21 sottosegretari, al Pd 18, a Liberi e Uguali 2, mentre la (piccola) notizia è che il gruppo parlamentare del Maie, cioè il Movimento associativo degli Italiani all’estero resta in maggioranza, così come era successo nel “Conte 1”. Al Maie, dunque, è andato un sottosegretario e si tratta della riconferma di Ricardo Merlo, leader del movimento, argentino, finora sottosegretario agli Esteri.

I viceministri dell’Economia saranno Antonio Misiani (Pd) e Laura Castelli (M5s, confermata), quello allo Sviluppo economico sarà Stefano Buffagni (M5s), Giancarlo Cancelleri (M5s) sarà viceministro alle Infrastrutture. All’Interno i viceministri saranno Matteo Mauri (Pd) e Vito Crimi (M5s) mentre agli Esteri i vice di Di Maio saranno Marina Sereni (Pd) e Emanuela Del Re (M5s, confermata rispetto al Conte 1). mentre alla Salute andrà Pierpaolo Sileri (finora presidente in commissione sanità). Anna Ascani, renziana, sarà viceministra dell’Istruzione. “Il giuramento avverrà lunedì”, ha fatto sapere il ministro alle politiche giovanili e allo sport Vincenzo Spadafora al termine del cdm.

Ecco tutta la lista dei posti di sottogoverno.

Mario Turco (M5s) alla programmazione economica e investimenti e Andrea Martella (Pd) all’Editoria sono i due nuovi sottosegretari alla presidenza del Consiglio. Non risulta assegnata la delega ai Servizi, che dovrebbe tenere il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Ai Rapporti con il Parlamento andranno Simona Malpezzi (Pd) e Gianluca Castaldi (M5s). Agli Affari europei l’ex eurodeputata Laura Agea (M5s). Agli Esteri, con i viceministri Marina Sereni (Pd) e Emanuela Del Re (M5s), ci saranno da sottosegretari Ivan Scalfarotto (Pd), Manlio Di Stefano (M5s), Riccardo Merlo (Maie). All’Interno con Matteo Mauri (Pd) e Vito Crimi (M5s), Achille Variati (Pd) e Carlo Sibilia (M5s). Alla Giustizia Vittorio Ferraresi (M5s) e Andrea Giorgis (Pd). Alla Difesa Angelo Tofalo (M5s) e Giulio Calvisi (Pd). All’Economia, con i viceministri Antonio Misiani e Laura Castelli andranno Pierpaolo Baretta (Pd), Alessio Villarosa (M5s) e Cecilia Guerra (Leu). Al Mise sarà viceministro Stefano Buffagni e sottosegretari Alessandra Todde (M5s), Mirella Liuzzi (M5s), Gianpaolo Manzella (Pd), Alessia Morani (Pd). Alle politiche agricole Giuseppe L’Abbate (M5s). All’Ambiente Roberto Morassut (Pd), alle Infrastrutture da viceministro Giancarlo Cancelleri (M5s) e da sottosegretari Roberto Traversi (M5s) e Salvatore Margiotta (Pd). Al lavoro Stanislao Di Piazza (M5s) e Francesca Puglisi (Pd). All’Istruzione Lucia Azzolina (M5s) e Anna Ascani (viceministro Pd). Giuseppe De Cristofaro (Leu). Alla Cultura Anna Laura Orrico (M5s) e Lorenza Bonaccorsi (Pd). Alla salute viceministro M5s Pierpaolo Sileri e sottosegretario Pd Sandra Zampa.

