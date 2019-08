In mattinata colloquio al Colle per il presidente del Consiglio incaricato, mentre continuano a esserci forti tensioni tra i democratici e i 5 stelle. L'incontro delle delegazioni con il premier per parlare del programma è slittato alle 12.30 ed è tutt'ora in corso. Le sindache M5s di Torino e Roma, sul palco della Festa del Fatto Quotidiano, si dicono d'accordo all'intesa, invitando a lasciar lavorare i colleghi. Delrio (Pd): "Inaccettabili gli ultimatum". D'Uva (5 stelle): "Fiduciosi che si trovi una quadra"

Un’ora di colloquio al Colle, poi per tre ore l’incontro con le delegazioni di Pd e 5 stelle per un vertice sul programma. Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, mentre continuano le trattative per la nascita dell’esecutivo giallorosso, ha avuto un incontro riservato con Sergio Mattarella. Un faccia a faccia che inizialmente non era stato annunciato e che, secondo le ricostruzioni, sarebbe stato organizzato per avere chiarimenti alla luce delle forti tensioni delle ultime ore. Per il Pd ha parlato il capogruppo Graziano Delrio, che ha definito “inaccettabili” gli ultimatum al premier. Poi alla fine dell’incontro ha spiegato: “Sono stati fatti passi in avanti e il presidente Conte farà la sintesi”. Il collega senatore Andrea Marcucci ha detto che durante il vertice i dem sono stati “rassicurati sui contenuti” mentre serve “un chiarimento politico, noi ci aspettiamo che avvenga a breve però sul tavolo di oggi c’erano le questioni programmatiche”. Il collega dei 5 stelle Francesco D’Uva ha parlato di uno scontro destinato a rientrare: “Siamo fiduciosi che si trovi una quadra. Lavoriamo a un’intesa il prima possibile. Chiarimento con Pd? Non siamo interessati, vogliamo parlare di temi, di programmi e di quello che serve al Paese”. Intanto dalla Festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta, le sindache M5s Virginia Raggi e Chiara Appendino si sono dette favorevoli all’accordo. “E’ il momento di tacere”, ha detto la prima cittadina di Roma. “La palla ora spetta a Conte”.

Ieri la giornata è stata segnata da un vertice saltato, quello tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio, dopo le dichiarazioni del capo politico M5s: “O si fanno i nostri punti, oppure si torna la voto”. In serata il “percorso di lavoro” è ripartito: il nuovo incontro a Palazzo Chigi dovrà ridargli vigore, anche perché l’obiettivo non detto è di chiudere, almeno sul programma, entro domenica. In questo senso si è espresso anche il presidente Pd Paolo Gentiloni: “Non pretendo uno sprint, ma un’accelerazione gioverebbe. Alle possibilità di risolvere la crisi e soprattutto alla dignità della politica. Aspettando Rousseau“, ha scritto su Twitter. L’ultimo riferimento è al voto degli iscritti M5s che dovrà dare il suo ok al nuovo programma: è uno dei punti ancora in sospeso, oltre al ruolo che avrà Di Maio.

Proprio le tensioni delle ultime ore, sono le indiscrezioni che filtrano dal Quirinale, hanno irritato il Colle che non ha intenzione di concedere più tempo al presidente del Consiglio incaricato. Subito dopo la notizia del colloquio tra Mattarella e Conte, fonti parlamentari di maggioranza all’agenzia Ansa hanno fatto sapere di temere che sia il premier stesso a fare un passo indietro. A pesare sulle trattative c’è anche il sondaggio di Ipsos pubblicato oggi dal Corriere della sera: secondo l’istituto diretto da Nando Pagnoncelli, il M5s, trainato dall’effetto Conte, ha guadagnato sette punti. Il Carroccio invece ha perso quattro punti, pur restando sopra il 30 per cento.

La giornata di venerdì – Il lavoro di ricamo del premier incaricato è cominciato dopo l’incontro con Di Maio, ultimo step del primo giro di consultazioni. All’uscita il capo politico M5s ha rilanciato le 20 proposte targate 5 stelle e ha avvertito: “I nostri punti sono chiari: se entreranno nel programma di governo, allora si potrà partire. Altrimenti sarà meglio tornare al voto”. La prima conseguenza è stata l’annullamento del faccia a faccia Zingaretti-Di Maio in programma alle 15 e poi twittato: “Basta con gli ultimatum inaccettabili o non si va da nessuna parte”, ha detto il segretario democratico. In serata, una nota del Pd ha avvertito che serve un “chiarimento” sulle parole del leader M5s. In realtà, poco prima erano stati lo stesso vicepremier uscente con una nota e il Movimento con un post sul Blog delle Stelle a spiegare le ragioni dell’intervento pentastellato: “Qui non è questione di ultimatum, qui il punto è che siamo stanchi di sentir parlare tutti i giorni in ogni trasmissione di poltrone e toto-ministri”.

CRONACA ORA PER ORA

15.45 – Marcucci: “Accelerazione da Conte-Mattarella? C’era già”

“L’accelerazione c’era già nelle cose”. Così il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se abbia prodotto un’accelerazione della trattativa l’incontro di stamattina tra il premier incaricato Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica, al Quirinale.

15.44 – Patuanelli: “Col Pd ci vedremo nelle prossime ore”

“Ci rivedremo nelle prossime ore”. Lo ha detto il capogruppo del M5s al Senato, Stefano Patuanelli, uscendo da Palazzo Chigi dopo l’incontro con i capigruppo dem e il presidente del Consiglio.

15.43 – Patuanelli: “Ricognizione su temi è andata bene”

“Oggi abbiamo fatto una ricognizione sui temi” e il programma. “Vedremo nelle prossime ore, ma la ricognizione è andate bene”. Lo ha assicurato il capogruppo al Senato di M5S, Stefano Patuanelli lasciando palazzo Chigi al termine del vertice con il premier incaricato Giuseppe Conte.

15.42 – D’Uva: “Non mi risultano mal di pancia interni a M5s”

“Non mi risultano mal di pancia” all’interno del Movimento 5 Stelle per le dure parole pronunciate ieri da Luigi Di Maio, che sembravano mettere in forse la nascita del governo Pd-M5S. Lo ha detto il capogruppo del M5S alla Camera, Francesco D’Uva, dopo l’incontro con i capigruppo Pd e il premier incaricato Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.

15.41 – D’Uva: “Chiarimento con Pd? Non siamo interessati”

“Chiarimento con Pd? Non siamo interessati, vogliamo parlare di temi, di programmi e di quello che serve al Paese. Segnale da incontro Conte-Mattarella? Dovete chiedere a Conte”. Così il capogruppo alla Camera del M5s Francesco D’Uva, dopo l’incontro con la delegazione Pd a Palazzo Chigi, avvenuta con il premier incaricato Giuseppe Conte.

15.40 – D’Uva: “Intesa prima possibile”

“Abbiamo parlato di programmi e del documento che abbiamo già condiviso per vedere se si può andare incontro alle istanze di tutte le forze politiche interessate. Si sta lavorando per andare avanti. I tempi? Il prima possibile”. Lo ha detto Francesco D’Uva, capogruppo alla Camera M5S, lasciando palazzo Chigi.

15.28 – Marcucci: “Serve chiarimento politico”

“C’è bisogno di un chiarimento politico, noi ci aspettiamo che avvenga a breve però sul tavolo di oggi c’erano le questioni programmatiche”. Lo ha detto il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci, al termine dell’incontro a palazzo Chigi con il premier incaricato Giuseppe Conte e la delegazione M5S. Il capogruppo alla Camera, Graziano Delrio ha assicurato che “il presidente Conte farà la sintesi”. E Marcucci ha rimarcato che “sui contenuti siamo stati rassicurati”.

15.23 – Finito incontro Conte con Pd-M5s. Delrio: “Passi avanti. Premier farà sintesi”

E’ terminato, dopo poco meno di tre ore il vertice a palazzo Chigi tra Giuseppe Conte e le delegazioni Pd e M5S. All’uscita da palazzo Chigi, il presidente dei deputati Pd Graziano Delrio ha detto che “sono stati fatti passi in avanti” e “il presidente Conte farà la sintesi”.

14.12 – Paragone: “No ad accordi in nome del male minore. Pd ipocrita”

Come siamo arrivati al 33%? Semplice, perché gli altri hanno fatto i peggiori accordi in nome del male minore. E mentre loro tradivano il popolo per le élite, un MoVimento che parlava di parole guerriere e sognava il cambiamento trionfava alle elezioni dando una speranza a cittadini considerati servi o utenti.

La Lega ha rovinato tutto? Certo. Ma non per questo mi lego al peggior partito: l’ipocrita Pd.

13.55 – Blog delle Stelle: “Rousseau non gestita da Casaleggio Associati”

“La piattaforma Rousseau NON è gestita dalla Casaleggio Associati” e “le donazioni versate mensilmente dai parlamentari sono finalizzate al supporto delle attività dell’Associazione Rousseau. La Casaleggio Associati NON percepisce nulla di quegli importi”. Lo si legge in un post pubblicato oggi sul ‘Blog delle Stellè, che punta a smontare le ’10 fake news su Rousseau’. “Inizialmente la Casaleggio Associati ha sviluppato la piattaforma Rousseau per il Movimento 5 Stelle, e lo ha fatto gratuitamente – spiega il Blog -. Nel 2016 la piattaforma viene rilasciata e donata al Movimento 5 Stelle e la sua gestione viene affidata alll’Associazione Rousseau fondata da Gianroberto e Davide Casaleggio proprio con lo scopo di sostenere e sviluppare l’omonima piattaforma di democrazia diretta. L’Associazione Rousseau è senza scopo di lucro e oggi è composta da Massimo Bugani (socio e responsabile organizzazione eventi), Enrica Sabatini (socio e responsabile ricerca e sviluppo), Pietro Dettori (socio e responsabile editoriale) e Davide Casaleggio (Presidente)”.

13.30 – Raggi: “Conte che deve trovare un punto di sintesi”

“Luigi Di Maio ha ribadito con grande forza la centralità del programma rispetto alle persone. Ma adesso che l’incarico è stato affidato a Conte, ora che le due forze hanno espresso le loro legittime esigenze, è fondamentale che rimettano la palla al presidente Conte che deve trovare un punto di sintesi”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, intervenendo alla Versiliana (Marina di Pietrasanta) alla festa del ‘Fatto quotidiano’. “Ripeto, ci sta anche puntare i piedi sulla centralità del programma ma in questo momento, visto che ognuno ha giocato le sue carte, bisognerebbe tacere e passare la palla a Conte. Credo che Conte sia una garanzia per tutti gli italiani e saprà trovare una sintesi tra due forze politiche che, a ben guardare, hanno anche punti in comune da sviluppare. Bisogna ritornare a fare un pò più di politica e un pò meno spettacolo”. Per Raggi “Conte è un persona molto equilibrata, una parola che in politica manca da un pò di tempo”.

12.45 – Appendino: “Sono favorevole all’accordo col Pd”

“Sono favorevole all’accordo e spero che si formi un governo con il presidente Conte, una persona straordinaria”. Lo ha detto la sindaca pentastellata di Torino, Chiara Appendino, intervenendo a Marina di Versiliana alla festa del ‘Fatto Quotidiano’. “L’idea di andare alle elezioni – ha affermato Appendino nel suo intervento a Marina di Pietrasanta – e non mettere in sicurezza provvedimenti come il reddito di cittadinanza, che un governo a trazione leghista potrebbe mettere in discussione, non sarà la soluzione migliore per la nostra base elettorale. Ma quando rappresenti le istituzioni rappresenti prima il Paese, e poi la tua forza politica. Se pensi solo al consenso non sempre fai le scelte giuste”.

“Questo – ha concluso – noi amministratori lo sappiamo bene”

12.40 – D’Uva (M5s): “Fiducioso che si trovi una quadra”

Sono molto fiducioso che si trovi una quadra, altrimenti non saremmo stati qua di sabato mattina”. Lo ha detto il capogruppo M5S alla Camera Francesco D’Uva, entrando a Palazzo Chigi prima dell’incontro con la delegazione del Pd. “Noi oggi parliamo di programma. Nodo su immigrazione? Mi pare di no”, ha aggiunto.

12.40 – Benifei (Pd): “Commissario Ue al M5s? Fuga in avanti poco utile”

“Una fuga in avanti poco utile al risultato” che si vuole ottenere, “mentre è in corso una trattativa serrata per la formazione del governo mi pare poco intelligente spingersi in dichiarazioni perentorie, piuttosto pensino al gruppo”. Brando Benifei, capo delegazione del Pd al Parlamento europeo, replica così a Tiziana Beghin, capogruppo ‘stellata’ a Strasburgo, che in un’intervista a “Repubblica” ha sostenuto che tocca al M5s e non al Partito democratico indicare il nome del commissario italiano.

12.35 – Delegazioni M5s-Pd Palazzo Chigi per l’incontro con il premier

Le delegazioni M5S e Pd, formate dai capigruppo Francesco D’Uva, Stefano Patuanelli, Graziando Delrio e Andrea Marcucci sono arrivate a Palazzo Chigi per l’incontro con il premier incaricato Giuseppe Conte, che comincerà a breve.

12.30 – Delrio: “Inaccettabile che si pongano ultimatum”

“Negli incontri siamo sempre stati costruttivi, ieri i 10 punti sono diventati 20 e si è si è detto o questi o non si fa il governo. A me sembra un ultimatum ed è totalmente inaccettabile che si pongano ultimatum al presidente del Consiglio. Adesso vediamo con che spirito ci si siede a questo tavolo, se con aut aut o volendo discutere per il bene degli italiani”. Così il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio, entrando a Palazzo Chigi per l’incontro con il premier incaricato Giuseppe Conte e la delegazione del M5s.

12.20 – De Micheli (Pd): “Non accettiamo ultimatum”

“La riunione di oggi (con sindaci, governatori e segretari regionali Pd, ndr) sta nel percorso che stiamo facendo per la costruzione del programma. Un governo serio e solido deve saper dare risposte vere alle persone. Noi vogliamo che questo nostro lavoro sia rispettato, non accettiamo ultimatum”. Così la vicesegretaria Pd Paola De Micheli in una dichiarazione alla stampa davanti al Nazareno.

12.05 – Conte rientrato a Palazzo Chigi

Il premier incaricato Giuseppe Conte, dopo essersi recato al Quirinale poco prima delle 10:30, è rientrato a Palazzo Chigi alle 11:45 circa.



12 – Di Battista: “Di Maio ha parlato come deve il capo politico del Movimento”

“Ieri Luigi Di Maio ha parlato come ha il dovere di parlare il capo politico del Movimento. Ha parlato come avrei parlato io e migliaia di attivisti. Ha parlato a nome di un Movimento che un anno e mezzo fa ha vinto le elezioni proprio perché ha proposto gli stessi temi di ieri. Ripeto, il Movimento ha un enorme potere contrattuale e questo rappresenta un’occasione per portare a casa risultati attesi dai cittadini italiani da 20 anni”. Così su Facebook Alessandro Di Battista.

11.30 – Fonti della maggioranza all’agenzia Ansa: “Timori che Conte stia valutando di rinunciare”

In mattinata, dopo l’incontro al Colle con il Capo dello Stato Sergio Mattarella sono emersi in ambienti parlamentari della maggioranza timori che Conte stia anche ipotizzano la possibilità di rinunciare al mandato conferitogli dal Capo dello Stato, alla luce delle difficoltà emerse nelle ultime ore.

11.15 – Conte al Colle per colloquio con Mattarella



10.47 – Morassut (Pd): “Conte ha in mano chiavi soluzione”

“Vedremo nelle prossime ore le valutazioni che Conte trarrà da questi incontri. È il premier incaricato e ha in mano le chiavi per trovare le soluzioni e proporle agli eventuali alleati di una coalizione”. Lo ha detto rispondendo ai giornalisti sulle mosse di Giuseppe Conte il componente della segreteria Pd Roberto Morassut, entrando al Nazareno dove alle 11 si terrà la riunione sul programma per il possibile governo con sindaci, governatori e segretari regionali dem.

10.38 – Gentiloni: “Accelerazione gioverebbe a risolvere crisi”

“Non pretendo uno sprint, ma un’accelerazione gioverebbe. Alle possibilità di risolvere la crisi e soprattutto alla dignità della politica. Aspettando Rousseau”. Lo scrive su Twitter il presidente del Pd Paolo Gentiloni.

10.37 – Misiani (Pd): “Non ci è chiara la dinamica all’interno del M5s”

“Non ci è chiara la dinamica all’interno del M5s. Zingaretti ha chiesto un chiarimento per poi potere andare avanti”. Così il responsabile economia Pd Antonio Misiani entrando al Nazareno, dove stamani si svolgerà la riunione sul programma con governatori e segretari regionali.

10.23 – Tridico (Inps): “Reddito di cittadinanza e il decreto Dignità non devono essere toccati”

Il reddito di cittadinanza e il decreto Dignità non devono essere toccati per Pasquale Tridico, presidente dell’Inps che in precedenza è stato consulente di Luigi Di Maio al ministero del Lavoro. “Sarebbe un errore” modificare l’assetto impostato con il Reddito di cittadinanza avverte in un’intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’ in vista della nascita di un governo M5S-Pd. “Non andrebbe modificato questo assetto che ha richiesto notevoli sforzi e produrrà un incremento di reddito, occupazione e consumi” spiega a proposito del reddito di cittadinanza. Quanto al decreto Dignità “il problema di ridurre la durata dei contratti a termine era stato già sollevato nella scorsa legislatura da diversi esponenti del Pd” osserva Tridico aggiungendo che “i dati Inps indicano un incremento del 62% delle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato rispetto al 2018 e indicano un vero boom di rapporti a tempo indeterminato negli ultimi 6 mesi”.

9,15 – Zanda (Pd): “Di Maio poltronista. Non ha chiuso con la Lega”

“Di Maio accusa gli altri di volere le poltrone ma il poltronista casomai è lui”. Lo dice, in una intervista a Repubblica, il tesoriere del Pd, Luigi Zanda, secondo il quale inoltre le posizioni del capo politico dei 5 stelle possono fare pensare “che i suoi rapporti con la Lega non siano chiusi per sempre”.

9.01 – Vertice a Palazzo Chigi slitta a mezzogiorno

L’incontro sul programma a Palazzo Chigi tra delegazioni Pd-M5S e il premier incaricato Giuseppe Conte è stato spostato alle 12, secondo quanto si apprende.