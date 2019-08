Boris Johnson chiede alla regina Elisabetta II di sospendere il Parlamento inglese dalla seconda settimana di settembre e fino al 14 ottobre, pochi giorni dopo che i deputati saranno tornati al lavoro. Lo dà per certo la Bbc. La notizia è stata rilanciata dai principali media britannici e, alla fine, confermata in mattinata dallo stesso Johnson: “I deputati avranno molto tempo per discutere”, ha detto in una dichiarazione a Sky. Confermata, dunque, la validità dei retroscena apparsi la scorsa settimana, gli stessi che parlavano di un parere legale richiesto dal primo ministro ai consulenti governativi. La prerogativa della Regina – prevista dalla legge britannica – permetterà a Johnson di avere le “mani libere” prima della scadenza della Brexit, avendo così la possibilità di trattare con Bruxelles ponendo sul piano anche il cosiddetto ‘no deal‘, l’uscita senza accordi dall’Unione europea. Le camere, infatti, stavano valutando la possibilità di approvare provvedimenti che impedissero all’inquilino di Downing Street di arrivare alla rottura totale in vista della scadenza del 31 ottobre.

Secondo la redattrice politica della Bbc, Laura Kuessberg, solo un numero limitato di ministri del governo Johnson era a conoscenza del piano e che lo stesso esecutivo avrebbe sostenuto che si tratta di “un processo garantito da un discorso della Regina”. La posizione di Johnson è quella di lasciare l’Unione Europa il 31 ottobre con un accordo, diverso da quello sottoscritto da Theresa May e poi bocciato. Allo stesso tempo, ha bisogno di avere carta bianca e di mettere sul tavolo anche il ‘no deal’, per alzare il prezzo delle trattative, mettendo sul piatto anche i 39 miliardi del “conto Brexit” che l’Inghilterra potrebbe rifiutarsi di pagare all’Ue in caso di rottura totale.

Il 14 ottobre sarà quindi il giorno del discorso di Elisabetta, che presenterà, come da tradizione, il programma del governo. “Se riesco a concludere un accordo con l’Ue, il Parlamento potrà allora passare la legge per la ratifica dell’accordo prima del 31 ottobre”, sostiene ancora il premier britannico. La scadenza per la Brexit è fissata appunto per il 31 ottobre. “Le settimane che precederanno il Consiglio europeo sono vitali per i miei negoziati con l’Ue” e “mostrando unità e determinazione abbiamo una chance di ottenere un nuovo accordo che possa essere adottato dal Parlamento”, ha proseguito l’inquilino del numero 10 di Downing Street. Il ritorno dei parlamentari dalle vacanze è in programma per martedì: i deputati siederanno dunque in aula solo qualche giorno prima dell’inizio della sospensione.

Intanto, ha superato le 190mila firme, raccolte in pochissime ore, una petizione sul sito del Parlamento del Regno Unito che chiede al governo di non sospendere le Camere. Le firme aumentano di minuto in minuto, come si può vedere sulla pagina web della petizione. Il governo deve rispondere a tutte le petizioni che ottengono più di 10.000 firme. Con 100.000 firme, la petizione sarà presa in considerazione per il dibattito in Parlamento.

Le reazioni: “Atto oltraggioso” e “minaccia alla democrazia” – L’idea di procedere alla “prorogation” (proroga) com’è definita questa procedura, sta suscitando molte polemiche. Il leader laburista, Jeremy Corbyn, ha commentato in maniera molto dura la decisione del primo ministro. “Sono inorridito dalla sconsideratezza del governo di Johnson, che parla di sovranità e tuttavia sta cercando di sospendere il parlamento per evitare il controllo dei suoi piani per una spericolata Brexit ‘No Deal’. Questo è un oltraggio e una minaccia per la nostra democrazia. Ecco perché i laburisti hanno lavorato in tutto il Parlamento per tenere conto di questo governo sconsiderato e prevenire un disastroso affare che il Parlamento ha già escluso”. E ancora: “Se Johnson ha fiducia nei suoi piani, dovrebbe metterli al popolo in un’elezione generale o in un voto pubblico”. Il cancelliere ombra John McDonnell ha anche twittato descrivendo gli sviluppi come “un colpo molto britannico”. “Qualunque sia il punto di vista della Brexit, una volta che si consente a un primo ministro di impedire il pieno e libero funzionamento delle nostre istituzioni democratiche, si procede su un percorso molto precario”, ha affermato.

L’attivista remain, Dominic Grieve, e alcuni esponenti dei tories l’hanno definito “un atto oltraggioso” e hanno avvertito che potrebbe portare una mozione di sfiducia nei confronti di Johnson. John Bercow, speaker della Camera dei comuni, definisce la decisione “un oltraggio costituzionale” e aggiunge che “la chiusura del parlamento sarebbe un’offesa al processo democratico e una violazione dei diritti dei parlamentari in quanto rappresentanti eletti del popolo”. Numerose figure di alto profilo, tra cui l’ex primo ministro John Major, hanno minacciato di andare in tribunale per fermarlo, mentre i nazionalisti scozzesi, guidati da Joanna Cherry, hanno già presentato un ricorso nei tribunali a nord dei Borders. Lo stesso primo ministro scozzese, Nicola Sturgeon, ha dichiarato che i parlamentari dovranno riunirsi per fermare il piano la prossima settimana, o “questo passerà alla storia come la pagina più oscura per la democrazia britannica”. Il primo ministro per il Galles, Mark Drakeford, ha rinnovato la sua richiesta per un secondo referendum sulla Brexit, in risposta alle notizie in merito all’intenzione del governo di sospendere il Parlamento qualche settimana prima della scadenza della Brexit il 31 ottobre. Il vice leader laburista, Tom Watson, infine, ha twittato che la mossa è stata un “affronto assolutamente scandaloso alla nostra democrazia”.

Cosa dice la legge britannica – La sospensione del Parlamento è una consuetudine all’inizio di ogni nuova sessione, è un atto della Regina, su richiesta del primo ministro. L’atto straordinario, in questo caso, è la cosiddetta “proroga” Le sessioni parlamentari durano a Westminster normalmente un anno, ma l’attuale è in corso da più di 2 anni, fin dalle elezioni del giugno 2017. Quando il Parlamento è prorogato, non si tengono dibattiti e voti e la maggior parte delle leggi che non hanno completato il loro passaggio in Parlamento finiscono con un nulla di fatto. Ciò è diverso dalla “dissolving” (dissoluzione) del Parlamento – pari al nostro scioglimento delle Camere – in cui tutti i parlamentari rinunciano ai loro seggi per fare una campagna elettorale.

Il Parlamento tornerà dalla pausa estiva – o pausa – la prossima settimana, e un’altra pausa dovrebbe aver luogo tra il 13 settembre e l’8 ottobre circa per coprire la stagione delle conferenze politiche. Si vociferava, tuttavia, che quest’ultimo potesse essere cancellato o abbreviato per far proseguire gli affari in vista della Brexit. L’ex leader conservatore, Iain Duncan Smith, ha dichiarato a Bbc Radio 5 Live che la decisione di sospendere il Parlamento “non è affatto sinistra”, e le date della sospensione hanno riguardato “praticamente” lo stesso periodo della conferenza. Ha aggiunto: “Coloro che stanno caricando in giro cercando di fermarlo devono riflettere con attenzione”. I parlamentari devono approvare le date di recesso, ma non possono bloccare la proroga.

Primi scossoni ai mercati – Appena è iniziata a circolare la notizia, sono iniziati gli scossoni dei mercati. La sterlina è scesa quasi dell’1 per cento rispetto al dollaro e all’euro sulla scia delle notizie secondo cui si rafforza la possibilità di una Brexit senza accordi. La valuta britannica è scivolata dello 0,94 per cento a 1,2179 dollari, mentre l’euro viene acquistato a 91,09 pence. In controtendenza la Borsa di Londra, unica tra le piazze europee a salire (Ftse100 +0,35%), spinta dal rimbalzo della catena commerciale Tesco (+2,29%), spinta dagli analisti che prevedono risultati semestrali in crescita (Ebit +18%). Sprint di Bp (+2,08%) sulla scia del rialzo del greggio, mentre tra i titoli più colpiti da un’eventuale Brexit senza accordo si segnalano il costruttore Persimmon (-2,64%) e gli assicurativi Prudential (-2,3%) e Standard Life (-1,76%).

Nei giorni scorsi, il Sunday Times aveva diffuso un dossier segreto, risalente a un anno fa, intitolato “Operation Yellowhammer” (letteralmente “operazione zigolo giallo“, dal nome dell’uccello), che evidenziava i pericolo di un’uscita senza accordi, paventando una fase di transizione in cui ci sarebbero state difficoltà nell’approvvigionamento di cibo e di farmaci. Secondo il Guardian, le aziende di Regno Unito e Irlanda hanno chiesto un finanziamento da 1 miliardo di euro (908 milioni di sterline) da parte del governo irlandese per aiutarli a resistere allo “shock Brexit” in caso di ‘no deal’. Vogliono una fetta dell’incremento fiscale dell’Irlanda, definito “senza precedenti”, pari a 10,4 miliardi di euro (9,4 miliardi di sterline) destinato agli scambi commerciali che saranno colpiti dai dazi, oltre ai ritardi nei porti di Calais e Dover e altri problemi in caso di uscita senza un accordo. John McGrane, direttore generale della Camera di commercio irlandese britannica (BICC), ha dichiarato: “Reindirizzando 1 miliardo di euro dalla più grande assunzione dell’imposta sulle società, in un fondo di risposta alla Brexit, il governo può sostenere le imprese locali che sono maggiormente a rischio da una Brexit disordinata .

Dall’Italia, nel frattempo, iniziano ad arrivare le critiche a Johnson. Il primo a parlare è l’ex premier, Enrico Letta, che su Twitter dice di essere “Senza parole”: “È di inaudita gravità la decisione di Boris Johnson di sospendere il Parlamento per Brexit. Difficile, molto difficile poi difendere Europa come baluardo valori democratici nel mondo”. Da Bruxelles, invece, la portavoce della Commissione europea, Mina Andreeva – che non commenta le notizie in arrivo da Londra – conferma che “il calendario resta quello previsto, con l’uscita della Gran Bretagna il 31 ottobre”. La portavoce ha confermato lo svolgimento oggi nella sede Ue di una riunione a livello tecnico tra funzionari britannici ed europei sulle modalità di uscita del Regno Unito. Il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker e il premier britannico Johnson “sono rimasti d’accordo di rimanere in contatto, ma non ci sono riunioni previste” al momento, ha aggiunto la portavoce, dopo la telefonata di ieri fra i due leader. La portavoce ha poi aggiunto: “Prima il Regno Unito formulerà proposte concrete per evitare una Brexit senza accordo e meglio è“.