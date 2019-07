“Se M49 si avvicinerà a zone abitate, i forestali hanno l’autorizzazione ad abbatterlo”. Il governatore del Trentino Maurizio Fugatti torna sul caso dell’orso bruno, ritenuto responsabile dell’80% dei danni causati dai grandi carnivori nella provincia nel 2019. È stato catturato la scorsa notte nella zona della val Rendena su ordine della Provincia di Trento, ma è riuscito a scappare dal Centro Casteller, a sud della città, scavalcando un muro elettrificato. L’orso, ha spiegato Fugatti, pare si sia diretto nella zona del gruppo montuoso della Vigolana, sopra Trento, dove è attivamente ricercato dai forestali con i cani. M49, catturato grazie ad una trappola a tubo, era stato trasportato al Centro faunistico del Casteller, dove era stato rilasciato in una zona recintata ed elettrificata a 7mila volt. Nonostante questo, l’orso è riuscito a salire su un muro altro 4 metri e mezzo e l’ha scavalcato, dandosi alla fuga. “Il fatto che l’orso sia riuscito a scavalcare una recinzione elettrificata con sette fili a 7mila volt, certificata dal ministero e da Ispra – ha sottolineato Fugatti -, dimostra il fatto come questo esemplare fosse pericoloso e ci fosse un problema di sicurezza pubblica tale da giustificare l’ordinanza di cattura, scelta non appoggiata dal Ministero“.

(immagine d’archivio)