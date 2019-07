“Chiediamo alla Lega se è vero che ha cercato dai russi un finanziamento durante la campagna elettorale. La Lega sta scappando da una domanda che a che fare con la sicurezza nazionale”. Questa mattina a Milano, un gruppo di Giovani democratici guidato dalla deputata dem Lia Quartapelle si è recato in Via Bellerio per consegnare dei rubli alla sede della Lega. Un gesto simbolico per chiedere chiarezza suglia audio pubblicati da da Buzzfeed e sui rapporti che intercorrono tra l’Associazione Lombardia-Russia e il partito di Salvini: “Siamo qui anche per denunciare che la sede dell’associazione Lombardia Russia è nello stesso palazzo di quello della Lega. Siamo preoccupati che ci sia un contatto con delle potenze straniere che non sono alleate e non ci sia chiarezza su questo. Ma la Lega continua a scappare dalle domande perché ha paura”