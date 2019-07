“Con Salvini si può scherzare, con i Vigili del Fuoco, i Vigili Urbani e la Polizia no”. In conferenza stampa al Viminale il ministro dell’Interno torna all’attacco: vuole che gli emendamenti presentati dalla Lega al dl Sicurezza bis siano ammessi. E, dopo aver attaccato ieri il presidente della Camera Roberto Fico, avverte il M5s: “O ci sono questi emendamenti o vado dagli amici alleati e dico: o passa questo testo o è un problema serio e non si va avanti“. “Spiegatemi perché nel decreto sicurezza non devono essere inseriti emendamenti che si occupano di poliziotti e vigili del fuoco – aggiunge il ministro – si parla di manutenzione delle sedi, buoni pasti, straordinario. C’è un fondo di 17 milioni di euro. Se non vengono spesi entro l’anno spariscono. Non è’ un dispetto a Salvini fermare questi emendamenti, è una cosa stupida”.

Tra quelle del Carroccio c’è una proposta di modifica sul quale il segretario sembra voler puntare, soprattutto per parlare alla pancia del suo elettorato: “Questa mattina abbiamo ribadito la necessità di poter mandare in galera le criminali incinte. Spesso vengono utilizzate per furti e borseggi, sicure dell’impunità. La pacchia deve finire. Ripresenteremo l’emendamento al Decreto sicurezza bis con i relatori”. Il riferimento è al caso di Vasvija Husic, 32 anni, di origine bosniaca residente ad Aprilia, soprannominata “Madame Furto” che, condannata in via definitiva di 25 anni di reclusione è riuscita più volte a ottenere il differimento della pena perché in stato di gravidanza. Il 19 giugno Salvini aveva auspicato su Twitter: “Questa maledetta donna resti in carcere per trent’anni, messa in condizione di non aver più figli“.

“Non si cerchino pretesti per far cadere il governo – replica immediatamente Luigi Di Maio – sono pronto a incontrare le forze di polizia e le rappresentanze sindacali per spiegare loro la verità sugli emendamenti al dl sicurezza bis. Conta la verità, non la propaganda. Invierò un invito formale in queste ore”, annuncia il vicepremier, che sulla questione della sicurezza non intende stare neanche un passo indietro rispetto al collega.

Negli stessi minuti la presidenza della Camera fa sapere che il presidente Fico ha risposto ai ricorsi sugli emendamenti con una lettera inviata ai presidenti delle Commissioni competenti alla Camera: riammessi tutti quelli che riguardano la Polizia di stato e il ministero dell’Interno. Confermata invece inammissibilità norme su vigili del fuoco e polizia locale, che possono essere inserite nel ddl sulla polizia locale approvato ieri dal Consiglio dei ministri.

Secondo quanto si apprende da fonti M5S delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera la proposta, sull’emendamento relativo all’aumento del monte straordinari dei vigili del fuoco, è quella di utilizzare il voto unanime per riammettere la norma, anche se non è di stretta attinenza del decreto. I pentastellati, viene riferito, confidano che anche opposizioni abbiano a cuore il tema.

Lo scontro tra le due anime del governo gialloverde era iniziato in mattinata con toni accesi: “Non capiamo perché Salvini continui a dire sciocchezze e falsità – attaccava il M5s – Facciamo un attimo chiarezza. Gli emendamenti respinti, di cui parla Salvini, hanno anche la nostra firma. E questo Salvini lo sa bene” e “capiamo leesigenze meramente propagandistiche, capiamo il problema dei finanziamenti dei fondi oscuri, ma dalla Lega ci aspettiamo sincerità”. “Perché ci attacca? Secondo quale logica?”, si chiedono ancora i 5 stelle che sottolineano come l’inammissibilità degli emendamenti non dipenda dal Movimento. “Qui sembra che l’unico problema sia quello di cercare sempre consensi elettorali, sparando contro tutto e tutti. E questo non è un atteggiamento responsabile”.