Gli ospiti del villaggio Calampiso sono rientrati in albergo in mattinata. Gli animatori: "Ci sono stati momenti di paura". Altri 23 incendi hanno colpito l'isola

Diversi incendi sono stati appiccati tra le province siciliane di Trapani e Palermo la scorsa notte. Tra questi il più grave è quello che ha colpito il villaggio Calampiso a San Vito Lo Capo. Per spegnere il rogo alimentato dal vento di scirocco sono stati necessari anche due canadair. Dalla struttura sono state evacuate a bordo di barche e gommoni 750 persone, che sono potute rientrare solo questa mattina nella struttura. Dall’alba di oggi sono stati registrati altri 23 focolai divampati sull’isola.

Delle 750 persone evacuate, almeno 400 sono turisti ospiti del villaggio. Sono stati soccorsi e portati via con le imbarcazioni della Guardia costiera e di pescatori. Secondo il racconto di uno degli animatori del villaggio, verso l’1.30 della notte il personale della struttura si è accorto delle fiamme e ha immediatamente informato la reception, che ha sua volta ha allertato tutti gli ospiti per radunarli nei pressi della piscina. Poi, con le fiamme che non accennavano a diminuire, il gruppo è stato portato verso la spiaggia. Lì c’erano ad aspettarli, coordinate dalla Capitaneria di porto, le barche per portare via i turisti dando la precedenza a donne e bambini, ordinate dal prefetto Tommaso Riccardi. Sono state impiegate quattro motovedette della Guardia costiera e due della Guardia di finanza, due pescherecci locali, una imbarcazione privata di trasporto di turisti, una imbarcazione di Frontex, due gommoni privati.

“Ci sono stati momenti di paura – ha detto uno degli animatori – ma nessun membro del personale si è fatto prendere dal panico, per evitare di agitare i turisti”. Ora il Calampisio è al sicuro, anche se il bar è chiuso e la piscina deve essere pulita dalla cenere, e gli ospiti sono potuti tornare nelle loro stanze, accompagnati con dei pullman, quando dopo le 8 di questa mattina l’incendio era stato del tutto sedato all’intervento del Centro di Coordinamento Soccorsi con le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile Regionale, i Vigili del Fuoco, l’Ispettorato e l’Azienda Forestale.

Altro grande rogo è stato quello di Alia, nell’entroterra palermitano, dove le fiamme hanno messo in pericolo anche alcune abitazioni di contrada Cavaro di Alia. Oltre all’allarme scongiurato per le case, c’è stato l’enorme danno alla vegetazione della zona: diversi ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo. Il fuoco si è poi spostato verso il non lontano comune di Valledolmo, coinvolgendo anche le colline delle contrade Sciarria e Gurfa. A pochi passi dal centro abitato è arrivato anche l’incendio di Monreale, altro comune dell’entroterra di Palermo.