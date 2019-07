Apologia di fascismo. È questa l’ipotesi di reato da cui è partito il blitz della Digos di Torino, che martedì mattina ha perquisito undici abitazioni di militanti di Forza Nuova, Rebel Firm e Legio Subalpina, compagine di area skinhead, nel capoluogo piemontese e a Ivrea.

Coltelli a scatto, mazze, tirapugni, un machete, manganelli telescopici, pistole giocattolo e fucili per soft air, copie del Mein Kampf: sono i materiali sequestrati dalla Digos di Torino. Gli agenti hanno trovato anche vestiti, adesivi, stendardi, caschi riconducibili ai gruppi ultrà della Juventus Drughi Giovinezza e Tradizione Antichi Valori, vicini all’area di estrema destra. Gli investigatori , coordinati dal dirigente Carlo Ambra, hanno riscontrato collegamenti con le formazioni oltranziste di Generazione identitaria e il movimento anglosassone ‘Combat18 , cioè i “I combattenti di Adolf Hitler“.

L’indagine aveva preso il via a fine maggio in seguito all’esposizione di uno striscione su un cavalcavia alle porte di Torino. Il 20 giugno scorso un altro controllo aveva coinvolto le sedi di Forza Nuova e Rebel Firm, oltre alle case di quattro militanti tra Torino e Cuneo. Il coordinatore cittadino di Forza Nuova Luigi Cortese era stato denunciato per apologia di fascismo ed erano stati sequestrati mazze da baseball e 25 scudi in plexiglass con emblemi di estrema destra.