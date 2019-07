Il Carroccio ha presentato due emendamenti nelle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia di Montecitorio. L'alleato di governo protesta: "E' stato un blitz". I per i 5 stelle è "irricevibile" la proposta di aumentare i poteri del ministro Salvini. Mediterranea: "Le sanzioni non ci impediranno di salvare vite"

Il M5s propone di anticipare la confisca della nave al primo ingresso in acque italiane e la Lega rilancia: per le ong che portano migranti in Italia multe fino a un milione di euro. Con il decreto Sicurezza bis che attende l’ok Camera, le due anime del governo gialloverde si danno battaglia sugli emendamenti, con il termine ultimo per presentarli nelle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia di Montecitorio che è stato fissato per questo pomeriggio alle 15.

Una proposta di modifica firmato dal leghista Igor Iezzi prevede che le sanzioni a carico delle navi che non rispettano i divieti introdotti dal decreto ammonteranno a somme tra i 150 mila euro e 1 milione, rispetto alle cifre attualmente previste dallo stesso decreto che vanno da 10 mila a 50mila euro.

Un altro emendamento al primo articolo del provvedimento stabilisce che “il ministro dell’Interno può altresì vietare il trasbordo o lo sbarco sul territorio nazionale di cittadini stranieri irregolari”. L’articolo prevede già che il Viminale possa “limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale”, “per motivi di ordine e sicurezza pubblica” o se ci sono “violazioni delle leggi di immigrazione vigenti”.

I pentastellati protestano. Dovevano essere emendamenti concordati e invece “stamattina ci siamo trovati di fronte a un blitz“, riferiscono fonti M5S parlando di “nettissima contrarietà” del Movimento in merito a due emendamenti. La seconda proposta in particolare, che prevede che il Viminale possa vietare il trasbordo e lo sbarco, per il Movimento è “irricevibile“. Intanto perché darebbe poteri enormi a Matteo Salvini e poi, si fa notare, come “si fa a stabilire se qualcuno su una nave è irregolare o no?”.

“Dicano apertamente che i naufraghi devono morire – commenta Alessandro Metz, armatore del veliero Alex, della ong Mediterranea – Noi pensiamo il contrario. In ogni caso queste sanzioni non ci impediranno di salvare vite, che valgono più di un milione di euro”. “Con i soldi dovuti dalla Lega, avremmo potuto fare almeno 49 salvataggi”, ha aggiunto Metz.

“Dalla Lega multe fuori di ogni logica umana, a dir poco temerarie, per le ong che non rispettano il di sicurezza. Il Carroccio ha stabilito che le ong sono il male assoluto; Salvini pensi invece ai rimpatri assistiti, oramai ai minimi storici”, afferma il senatore del Pd Edoardo Patriarca. “Due pesi e due misure. La Lega pretende di restituire 49 milioni in 80 anni, ma poi vuole subito dalle ong fino a un milione nel caso la legge sia violata – conclude Patriarca – Salvini pensi piuttosto a garantire un arrivo sicuro in Italia e in Europa da parte di chi ne ha diritto”.

Occorre “porre fine alla criminalizzazione delle Ong e rivedere il decreto sicurezza bis”. Lo chiede Carlotta Sami, portavoce dell’Unhcr per il Sud Europa. “Credere che non avere nessuno che cerca e salva le persone nel Mediterraneo sia un deterrente – sottolinea Sami – è dimostrato, non solo dai dati ma anche dai fatti, che non funziona, significa lasciar morire proporzionalmente in mare più persone”.