La Grecia gira le spalle a Tsipras e vira a destra. Secondo gli exit poll nelle elezioni che si sono svolte oggi i conservatori di Nea Dimokratia sarebbero in testa di otto-dieci punti su Syriza, candidandosi così ad avere la maggioranza assoluta e tornare al potere che deteneva prima che esplodesse la crisi del debito e comparisse Tsipras sulla scena .I conservatori di Kyriakos Mitsotakis avrebbero 167 dei 300 seggi da cui è composto il Parlamento, mentre Tsipras potrebbe arrivare a 82 (contro i 144 che aveva nel Parlamento uscente). Il premier uscente ha chiamato il rivale per congratularsi e ha riconosciuto la sconfitta. Le prime proiezioni assegnano a Nea Dimokratia il 39,8% dei voti. Syriza prende il 31,6% (86 seggi). I socialisti di Kinal 8,3% (23); il Kke 5,3% (14); i nazionalisti di Elliniki Lysi 3,7% (10); Diem 25 il 3,4% (9). Secondo queste proiezioni – basate sul 10% di voti reali – i neonazisti di Alba Dorata non entrano in parlamento.

MAGGIORANZA ASSOLUTA

Il voto si è svolto in una giornata torrida. Alle urne erano chiamati in 10 milioni per eleggere i 300 deputati del nuovo Parlamento ellenico, con soglia al 3% e maggioranza assoluta garantita da 151 seggi. L’ampia vittoria e la conquista della maggioranza assoluta (per gli exit poll tra i 155 e 167 sui 300 totali) consentono ora a Mitsotakis di varare un nuovo esecutivo monocolore. Mitsotakis, 51enne ex-banchiere formato ad Harvard, ha già annunciato in campagna elettorale lo sblocco delle privatizzazioni e a inizio 2020 un primo pacchetto di tagli alle tasse.

LA CHIAMATA AL VOTO

L’affluenza è stata intorno al 63-65%, molto superiore alle attese visto che alle europee era scesa al 53%, risultato che si è tradotto in una batosta per Tsipras che ha indotto il premier a indire elezioni anticipate. Su di lui, pesa l’accusa di molti cittadini di avere “tradito” gli elettori andando avanti con l’austerità.

FUORI L’ULTRADESTRA?

Alba Dorata ha dimezzato i voti rispetto al 2015, tiene il Kinal al 7%, i socialisti del Pasok attorno al 7%. A superare la soglia di sbarramento dovrebbero essere anche i comunisti del Kke attorno al 6%, ed Elleniki Lisi, un’altra formazione di estrema destra filo-russa, al 3% mentre Mera 25 di Yanis Varoufakis (che ha mancato di pochi voti il quorum alle ultime europee) è data di poco sopra sopra il 3%.

IL DESTINO DI TSIPRAS

Il premier greco Tsipras ha chiamato Kyriakos Mitsotakis e ha riconosciuto la sua sconfitta.

L’ex premier, stando a quanto riferisce Repubblica, potrebbe incassare un incarico in Europa. Anche gli ex nemici come l’ex-ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schaeuble gli hanno riconosciuto la coraggiosa scelta politica dell’accordo sul nuovo nome della Macedonia. Un’intesa bocciata dal 70% dei suoi concittadini che gli è costata carissima nelle urne.