Mossa della ong Mediterranea: "È stato di necessità". Il ministro dell'Interno: "Nave dei centri sociali complice dei trafficanti". Ferma in acque internazionali la Alan Kurdi, a bordo in 65. Il vicepremier per la prima volta dichiara la Libia "porto non sicuro" e il suo omologo tedesco Seehofer apre all'accoglienza di "alcune" persone salvate all'interno di una "collaborazione europea"

Mentre Matteo Salvini per la prima volta dichiara la Libia “un porto non sicuro” e il suo omologo tedesco Horst Seehofer apre all’accoglienza di “alcune” persone salvate “nell’ambito di una soluzione solidale europea”, la situazione “molto difficile” a bordo della barca a vela Alex, da giorni al largo di Lampedusa con 41 persone soccorse, si blocca con la mossa annunciata su twitter dalla ong Mediterranea: “Di fronte alla intollerabile situazione igienico-sanitaria a bordo, Alex ha dichiarato lo stato di necessità e si sta dirigendo verso il porto di Lampedusa unico possibile porto sicuro di sbarco”. L’imbarcazione – scortata da Guardia costiera e Guardia di finanza – è entrata nella rada di Lampedusa poco dopo le 17. Salvini: “Libia porto sicuro? Non in questo momento. Stiamo lavorando perché situazione torni tranquilla”

Dura la reazione del ministro dell’Interno: “La nave dei centri sociali, che a quest’ora sarebbe già arrivata a Malta che aveva dato la disponibilità di un porto sicuro, infrange la legge, ignora i divieti ed entra in acque italiane. Le Forze dell’ordine sono pronte ad intervenire, vediamo se anche in questo caso la ‘giustizia’ tollererà l’illegalità: in un Paese normale arresti e sequestro della nave sarebbero immediati. Questi non sono ‘salvatori’, questi sono complici dei trafficanti di esseri umani”. In attesa di un porto sicuro – che l’equipaggio definisce “urgente” – resta invece la Alan Kurdi, bloccata in acque internazionali dal divieto di accesso in Italia notificato dalla Guardia di finanza. Lo stallo nel Mediterraneo delle due imbarcazioni, che hanno a bordo 105 migranti trasbordati da due gommoni in acque libiche, continua da oltre 24 ore. Sbarco a Taranto: in 83 arrivano sull’isola dove c’è la base della Marina Militare

Dopo l’intesa Italia-Malta mai sfociata nel reale ‘scambio’ di migranti per il braccio di ferro tra i due Paesi e la ong Mediterranea sulla necessità o meno dell’ingresso a La Valletta del veliero, la situazione si sblocca quindi con la mossa della ong nella giornata in cui il ministro dell’Interno, pur ammettendo che Tripoli in questo momento non può essere un safety place per chiunque soccorra migranti in difficoltà, non cede sulla linea dura nei confronti di Alex e Alan Kurdi.

“Vuole lo scontro pur di andare a Lampedusa”, avevano spiegato fonti del Viminale in mattinata rispondendo al post di sabato mattina della ong che spiegava i motivi del rifiuto di traversata fino a La Valletta. L’Italia, continuavano le stesse fonti parlando di “impunità preventiva” richiesta dallla ong, “ha confermato ad Alex la disponibilità a scortarla a La Valletta, con trasbordo di immigrati su altre navi più sicure, a patto che entri nel porto e si sottoponga ai doverosi controlli di un Paese dell’Unione europea”. “Tutto questo è una follia. Queste persone sono stanche e provate, così come tutto l’equipaggio”, la risposta all’Adnkronos Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans.

Un “porto sicuro” viene chiesto dalla Alan Kurdi, alla quale una motovedetta della Guardia di finanza ha notificato in mattinata il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane. “Stiamo aspettando in acque internazionali al largo dell’isola di Lampedusa. La Guardia di Finanza ci ha consegnato il decreto di Salvini. Il porto è chiuso. Comunque in Germania più di 70 città sono disposte ad accogliere le persone salvate. Abbiamo urgente bisogno di un porto sicuro”, afferma la ong Sea Eye in un tweet. L’armatore di Mediterranea: “Nel salvataggio i libici ci hanno intimato l’alt, l’abbiamo ignorato”

“È una nave tedesca, vada in Germania”, ha risposto seccamente Salvini. Ma sulle sorti dell’imbarcazione uno spiraglio esiste: dopo la lettera ricevuta venerdì dal Viminale, il ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer ha annunciato in un tweet che “sia nel caso della Alan Kurdi che nel caso di Alex siamo pronti, nell’ambito di una soluzione solidale europea, a prendere alcune delle persone salvate”.