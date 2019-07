Si trova al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa la nave Alex di Mediterranea Saving Humans che ieri ha soccorso un gommone in difficoltà con 54 persone a bordo al largo della Libia. Dal governo italiano non è arrivato alcun permesso per avvicinarsi all’isola, mentre è Malta ad aver offerto lo sbarco. “Per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non siamo in grado di affrontare la traversata verso Malta – ha spiegato l’equipaggio – Ma siamo disponibili a trasferire i naufraghi su motovedette maltesi o della Guardia Costiera italiana”. A queste parole, in mattinata il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ai microfoni di Gr1 su Radio1 ha risposto: “Gli amici di Malta hanno dato la disponibilità del porto di La Valletta per lo sbarco. Basta. È evidente che si tratta di un atto di pirateria in questo caso”.