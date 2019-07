La nave Alex della ong, attrezzata per offrire primo soccorso ma non per svolgere attività di search and rescue, sta raggiungendo l'imbarcazione sulla quale si trovano anche 11 donne, di cui una incinta, e quattro bambini. Poco prima, gli operatori avevano trovato i resti di un gommone affondato. Salvini: "Il porto sicuro più vicino è in Tunisia, portateli là"

“Felici di aver strappato 54 vite umane all’inferno della Libia. Adesso serve subito un porto sicuro“. Con questo breve tweet la nave Alex della ong Mediterranea Saving Humans ha annunciato di essere intervenuta in zona Sar libica in soccorso di un’imbarcazione in difficoltà. Ad anticipare l’intervento era stata la stessa organizzazione: “Alex si sta dirigendo verso un gommone in pericolo con 55 persone a bordo, di cui 11 donne (una incinta) e 4 bambini – si legge – Itmrcc (Centro di Coordinamento Soccorsi, ndr) Roma ha appena risposto ‘Guardia Costiera libica coordina evento Sar e sta mandando motovedetta’. Devono essere salvati, non riportati in Libia“. Ma il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, appreso dell’intervento, ha dichiarato: “Li portino in Tunisia“. Migranti, ong Mediterranea Saving Humans: “Torniamo in mare con imbarcazione battente bandiera italiana”

La nave della ong, attrezzata per offrire primo soccorso ma non per svolgere attività di search and rescue, doveva coadiuvare l’attività della Guardia Costiera libica che, come specificato da Roma, coordina l’intervento. Anche se dal Centro di Coordinamento è arrivato un ordine chiaro: “Devono essere salvati, non riportati in Libia” che non può essere considerata un porto sicuro.

“Gli immigrati presi a bordo da Mediterranea sono in acque libiche – ha però detto il leader del Carroccio -, e attualmente sono più vicini di decine di miglia nautiche alla Tunisia rispetto a Lampedusa. Se questa ong ha davvero a cuore la salvezza degli immigrati faccia rotta nel porto sicuro più vicino, altrimenti sappia che attiveremo tutte le procedure per evitare che il traffico di esseri umani abbia l’Italia come punto di arrivo”.

🔴 ADESSO Alex si sta dirigendo verso gommone in pericolo con 55 persone a bordo, di cui 11 donne (una incinta) e 4 bambini. ITMRCC Roma ha appena risposto “Guardia Costiera libica coordina evento SAR e sta mandando motovedetta.” Devono essere salvati, non riportati in Libia. — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) July 4, 2019

Poco prima, sempre l’ong aveva riferito su Twitter, postando anche le foto dell’intervento, che “nel corso del nostro pattugliamento abbiamo incontrato il relitto di un gommone. Quasi sicuramente un naufragio. Quanti morti non lo sapremo mai. Un relitto di un rubber boat semiaffondato con tanto di motore. Nessuna indicazione di salvataggio completato”. Hanno spiegato di essere “in pattugliamento insieme ad Open Arms in Sar libica, cioè la zona in cui la responsabilità di intervento in caso di naufragio sarebbe della cosiddetta Guardia Costiera libica. Il nostro faro è come sempre il rispetto dei diritti umani. Nel silenzio l’umanità muore. Senza testimoni”.