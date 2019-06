Due vertici in tre giorni per riformare la giustizia. Il guardasigilli Alfonso Bonafede ha in agenda due appuntamenti importanti dal 19 giugno in poi: prima incontrerà il premier Giuseppe Conte e i vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio per discutere di riforma del processo penale. Poi vedrà il presidente dell‘Ordine dei giornalisti e un rappresentante del consiglio nazionale forense per la riforma delle intercettazioni. Il tavolo sugli ascolti telefonici è stato convocato al ministero della Giustizia venerdì prossimo. Per l’occasione, dunque, i lavori saranno allargati a Carlo Verna, presidente dei giornalisti, e a un rappresentante del Consiglio nazionale forense. All’ordine del giorno la “disciplina della pubblicazione e diffusione delle intercettazioni”.

Verna: “Al tavolo per dire no ai bavagli” – “Ringrazio il ministro delle Giustizia Bonafede per l’invito al tavolo che ha organizzato. Sarà l’occasione per sottolineare la nostra posizione per un’informazione libera e priva di bavagli, nonché la disponibilità a proporre e trovare soluzioni nell’interesse del bene comune e per il bilanciamento di diritti contrapposti; per ribadire come la rilevanza sociale dell’informazione sia una stella polare che ha un valore assoluto in democrazia”, ha detto il presidente dell’Ordine dei giornalisti. “Coglieremo anche l’opportunità – continua Verna – di affermare come sia interesse primario del giornalismo concretizzare il diritto del cittadino ad essere correttamente informato e come tale diritto passi anche attraverso la tutela delle fonti. Il caso di Rovigo nei confronti del giornale online Fanpage, per citare l’ultimo dei tanti episodi in cui gli inquirenti chiedono o dispongono la rivelazione coatta delle fonti, è un modello da non replicare ma piuttosto da stigmatizzare”.

Consiglio nazionale forense: “Informazione è sacra” – Anche il presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin, ha commentato la convocazione del tavolo. “La tempestività della convocazione del tavolo sulle intercettazioni è segno di sensibilità e attenzione al tema da parte del ministero della giustizia. Per l’avvocatura la libertà di informazione è sacra e strumento di democrazia evoluta, come più che sacra è la dignità di ogni persona che non deve essere mai oggetto di una pena non più in vigore da tempo, ovvero la gogna”, dice Mascherin, “Sono certo – ha spiegato Mascherin – che la sensibilità di avvocati e giornalisti favorirà una soluzione scevra da luoghi comuni, parole d’ordine e ricerca del consenso, una soluzione che garantendo serenità a chi opera nel mondo della informazione salvaguardi la persona. Il buon giornalismo e la buona avvocatura non potranno che trovarsi d’accordo, fornendo così un importante contributo alla politica”.

Il vertice sulla giustizia – Già domani, invece, il guardasigilli vedrà il premier Conte, la ministra della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno e il leader della Lega Matteo Salvini, dopo il Consiglio dei ministri. Il Cdm dovrebbe tenersi nel tardo pomeriggio se non in serata. All’atteso appuntamento sulla giustizia, di cui si parla ormai da giorni, è possibile prenda parte anche Di Maio. Sul tavolo, il disegno di legge per accelerare i tempi del processo penale e far entrare in vigore il blocco della prescrizione da gennaio 2020. Ieri il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, aveva spiegato che tra politica e magistratura “non è ammissibile ci siano zone di promiscuità, di contiguità. Dobbiamo intervenire, quindi sicuramente lavoreremo con il ministro Bonafede e con i nostri alleati, per articolare una riforma che non deve essere meditata bene. Non possiamo certamente pensare, per reazioni emotive, di intervenire a caldo”. Parlando da Le Bourget, alle porte di Parigi, il premier ha aperto anche ai partiti diversi da quelli di governo per studiare la riforma: “Per fare questo ben venga l’apporto anche delle opposizioni, ci mancherebbe – aggiunge -. Anzi, intervenendo sulla giustizia in questa direzione, con questi obiettivi, sarebbe bello coinvolgere quante più forze parlamentari è possibile”.

La riforma del governo – La riforma della giustizia targata Lega-M5s dovrebbe vedere la luce entro la fine del 2019. Dall’1 gennaio del 2020, infatti, entrerà in vigore la nuova legge sulla prescrizione, che si stopperà dopo il primo grado di giudizio. Sempre a fine anno, poi, scadrà l’ultima proroga della legge Orlando sulle intercettazioni: capitolo che potrebbe essere nuovo terreno di scontro per le due forze di maggioranza. Per Matteo Salvini “è indegno leggere intercettazioni senza alcun rilievo penale. Siamo l’unico paese al mondo dove ci sono magistrati che intercettano e arrestano altri magistrati”. Pensiero simile a quello della ministra leghista Giulia Bongiorno , secondo la quale occorrono “sanzioni per chi pubblichi trascrizioni gossip”. “Va pubblicato ciò che ha rilevanza pubblica, e il confine è già tracciato dal diritto. La privacy, per me sacrosanta, è già tutelata dalla legge”, ha detto invece il guardasigilli Alfonso Bonafede. Che sulla nuova legge per il Csm ha anticipato al Fatto Quotidiano: “Io voglio ripristinare l’incompatibilità tra la permanenza nel Csm e gli incarichi direttivi. Chi avrà fatto parte del Consiglio per i cinque anni successivi non potrà andare a dirigere una Procura”.

“Riccardo ha detto di non fare niente” – Sul fronte delle indagini, invece, Repubblica e Corriere riportano nuove intercettazioni in cui è citato direttamente il pg della Cassazione, Riccardo Fuzio. Avrebbe incontrato Luca Palamara, il pm sotto inchiesta, il 27 maggio, e i toni del dialogo tra i due non sarebbero stati di “opportuna distanza”. A citare Fuzio – chiamato con il semplice nome di battesime – era stato il 16 maggio lo stesso Palamara. L’ormai ex consigliere del Csm, Luigi Spina, rivela a Palamara l’avvio della pratica nei suoi confrinti a Palamara. Che chiede: “Riccardo cosa ha detto? “Spina : “Riccardo è all’ estero… mi sono messaggiato“. Palamara : “Ah e tu hai detto a Riccardo… hai detto di non fare niente”. Spina : “Mi sono messaggiato”. Palamara: “E che ha detto?”. Spina : “Ha detto a te non fa… “digli di non fare niente e quando torno lo chiamo“..questo mi ha scritto”. Palamara : “No io non faccio proprio niente”. Spina : “Riccardo evidentemente… sarà arrivata al consiglio… oggi sarà arrivata pure a lui”. Restano ancora top secret i colloqui tra Fuzio e Palamara. Il pg della Cassazione è il titolare dell’ azione disciplinare e nei giorni scorsi ha firmato gli atti di incolpazione a carico dei consiglieri che si riunivano notte tempo con Palamara, Cosimo Ferri e Luca Lotti per discutere di nomine ai vertici delle procure. È anche componente di diritto del consiglio di presidenza del Csm insieme al vicepresidente David Ermini e al primo presidente di Cassazione Giovanni Mammone.