L’attore premio Oscar Jeremy Irons, ospite ieri sera delle proiezioni in piazza del Piccolo America, ha indossato la maglia amaranto simbolo del Cinema America Occupato. Un gesto fatto in solidarietà ai quattro ragazzi aggrediti sabato notte perché indossavano una t-shirt uguale, ritenuta dagli aggressori “simbolo antifascista“. “Dobbiamo far capire – ha detto – che questa emergente violenza politica non fa bene a nessuno. Dobbiamo fare attenzione quando andiamo a votare, ma soprattutto ricordarci della nostra umanità, in modo che ciò che è accaduto settant’anni fa non torni a gettare i suoi semi”

il video è stato pubblicato sul profilo Facebook I ragazzi del cinema America