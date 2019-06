Urne aperte dalle 7 di questa mattina in Sardegna per eleggere i sindaci di 28 Comuni, tra cui Cagliari, Alghero e Sassari. Sono circa 390mila gli elettori chiamati al voto: per votare bisogna presentarsi nel proprio seggio muniti di tessera elettorale e di un documento di identità valido. I seggi chiudono alle 23, poi inizia subito lo spoglio. Gli eventuali ballottaggi sono in programma per domenica 30 giugno.

Queste amministrative sono un vero e proprio minitest per la giunta regionale di centrodestra eletta il 24 febbraio scorso e guidata da Christian Solinas. Cagliari va al voto con due anni di anticipo per le dimissioni del sindaco Massimo Zedda, che ha optato per il Consiglio regionale dove siede all’opposizione dopo aver perso la sfida per la guida della Regione. In corsa per prendere il suo posto ci sono tre candidati, nessuno dei quali del Movimento Cinque Stelle dal momento che i pentastellati avevano individuato come proprio candidato il cardiologo Alessandro Murenu ma hanno poi deciso di ritirarlo dalla sfida dopo che erano emerse le sue posizioni antiabortiste e contrarie alle unioni civili. Sono in lizza quindi l’assessora uscente all’Urbanistica Francesca Ghirra per il centrosinistra, il consigliere regionale di Fratelli D’Italia Paolo Truzzu per il centrodestra e l’ambientalista Angelo Cremone con la lista civica Verdes per Cagliari Pulita. Niente elezioni invece ad Austis, in provincia di Nuoro: qui per la quinta volta consecutiva non è stata presentata alcuna lista e quindi la gestione è in mano ad un commissario.