Un giovanissimo aspirante suicida è stato salvato venerdì mattina da un camionista in transito sulla Teem, la tangenziale esterna di Milano, nei pressi dell’uscita di Pozzuolo Martesana. Il giovane aveva già scavalcato il parapetto ed era pronto a buttarsi sull’asfalto della trafficatissima arteria stradale quando un camionista si è accorto di quello che stava per accadere e si è fermato con il camion proprio sotto al cavalcavia, è salito sulla copertura del rimorchio e ha convinto il giovane a scendere. Un gesto che non è passato inosservato

(video da Facebook)