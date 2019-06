Il Partito democratico si riprende Livorno dopo cinque di amministrazione Cinque stelle. Luca Salvetti, leader della lista civica Casa Livorno e candidato per la coalizione di centrosinistra (Pd, Mdp – articolo 1 e Futuro!) con il 63,32 per cento dei voti è il nuovo sindaco della città. Andrea Romiti, il candidato del centrodestra si ferma al 36,68 per cento. La festa per la vittoria di Salvetti inizia alla sede del comitato elettorale di via Marradi e prosegue sulle note di Bella Ciao con un corteo diretto in Comune. Salvetti, giornalista dell’emittente Telegranducato, 52 anni, commenta a caldo la vittoria: “L’obbiettivo è iniziare un percorso che possa portare certezze, sorrisi e voglia di ripartire. Però per questo serve l’aiuto di tutti i cittadini, il cento per cento dei cittadini”. Dopo la mezzanotte arriva in Comune anche Andrea Romiti per congratularsi con il neo sindaco mentre nell’aula consiliare proseguono i festeggiamenti e i cori. “Sarai il sindaco di tutti?” chiede Romiti durante la stretta di mano con l’avversario mentre la folla intona ancora Bella Ciao. “Non siamo mai stati contro nessuno” risponde Salvetti. Entrambi affermano: “Conta solo Livorno”