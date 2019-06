“Nessun passo indietro oltre all’autosospensione”. Antonio Criscuoli, consigliere Csm che insieme ai suoi colleghi Cartoni e Lepre di Magistratura Indipendente ha congelato la propria funzione dopo il coinvolgimento nel caos dei magistrati indagati, è arrivato all’assemblea della sua corrente a mezzogiorno, con oltre due ore di ritardo. Motivo? La convocazione dei tre, di Luca Palamara e di Morlini (entrambi Unicost) al Consiglio di presidenza del Csm. Di cosa si sia parlato è facile immaginarlo. E la conferma arriva dalle parole del vicepresidente dell’autogoverno Ermini (Pd), che secondo le agenzie di stampa ha invitato i tre a prendere celermente una decisione, facendo appello alla massima responsabilità istituzionale. Nessuno, a leggere le ricostruzioni, ha mai pronunciato al parola dimissioni, con Criscuoli, Lepre e Cartoni che hanno assicurato una risposta in tempi rapidi alla richiesta di Ermini.

Cartoni: “Io non ho parlato di nomine di procuratori”

E così hanno assunto un peso specifico importante le dichiarazioni di Criscuoli a ilfattoquotidiano.it: niente dimissioni, quindi, per una presa di posizione che confligge con la richiesta di Pasquale Grasso, presidente dell’Associazione nazionale magistrati e rappresentate di spicco della corrente al pari di Cosimo Maria Ferri, leader storico di Mi, magistrato in aspettativa e attuale deputato Pd. Proprio Ferri, insieme ai tre di Mi e a Palamara e Morlini di Unicost, secondo le ricostruzioni di Repubblica e Corriere ha partecipato agli incontri notturni con Luca Lotti per influenzare la successione di Giuseppe Pignatone a capo della Procura di Roma. Gli incontri sono stati confermati da Criscuoli e Cartoni, ma non l’argomento di queste riunioni. “Io non ho parlato di nomine” ha detto Cartoni in riferimento all’incontro con Luca Lotti. Che, da parte sua, ha incassato una sorta di difesa d’ufficio dal segretario Zingaretti: “Mi ha assicurato che non ha commesso alcun atto di illegalità, i giudici avranno solo supporto e sostegno in questa vicenda”. Al netto di presunti reati commessi, però, la questione vera è un’altra e Zingaretti non l’ha affrontata: l’opportunità politica di parlare o di cercare di avere un ruolo nella nomina del capo di una procura in cui si è indagati.

L’assemblea di Magistratura democratica iniziata in ritardo: Lepre, Cartoni e Criscuoli convocati al Csm

Un caso divenuto giocoforza l’argomento principale dell’assemblea di Magistratura indipendente e che ha consigliato agli organizzatori di blindare il meeting, anche in attesa dei tre alti magistrati convocati al Csm da Ermini. Bocche cucite, giornalisti tenuti a distanza di sicurezza (e di dichiarazione), promessa di un comunicato stampa in serata, alla fine dei lavori. Ieri, si ricorderà, la sezione di Magistratura Indipendente della Cassazione era stata molto netta: “I consiglieri tornino al loro posto, è una calunnia il parallelismo con la P2″ si leggeva in una nota diramata in giornata. L’assemblea odierna confermerà questo invito? In attesa del responso e nonostante il silenzio imposto, a dialogare con i giornalisti è stato Pasquale Grasso. Il presidente di Anm ha confermato la linea dura contro Criscuoli, Cartoni e Lepre: “Se confermate le notizie di stampa, si tratta di una cosa gravissima perché si sarebbe verificata quella che ho chiamato una cessione di sovranità – ha detto Grasso a ilfattoquotidiano.it – cioè il contrattare con un politico imputato presso la procura di Roma, la scelta del capo di quella procura”. Il politico in questione è Luca Lotti, deputato del Pd, ex ministro dello Sport e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel Governo Renzi. Lotti, imputato di favoreggiamento nell’inchiesta Consip, è colui che – insieme a Cosimo Maria Ferri – ha partecipato alle riunioni con i pm in questione con l’obiettivo, secondo i media, di pilotare le nomine di magistrati a capo delle procure italiane.

“Quella di Lotti è stata sostanzialmente un’imboscata”

“Serve un passo indietro dei consiglieri autosospesi dal Csm, coinvolti nella misura in cui abbiano attuato le condotte inappropriate che gli vengono attribuite” ha aggiunto Grasso. Dopo mezzogiorno Cartoni, Criscuoli e Lepre sono arrivati all’ingresso dell’hotel scelto per l’assemblea. “No. Nessun passo indietro oltre all’autosospensione” ha detto Criscuoli. Corrado Cartoni, da parte sua, è stato accolto dagli abbracci dei colleghi. E ha aggiunto: “Non c’è nessun motivo per dimettersi, ‘l’incontro’ è stato del tutto casuale ed unico, dove non sapevamo assolutamente nulla che arrivasse l’onorevole Lotti“. In pratica un’imboscata? “Sostanzialmente sì” ha risposto il magistrato. Inizia la riunione, i giornalisti vengono invitati a lasciare la sala, in quel momento arriva anche Antonio Lepre: l’assemblea si svolge a porte chiuse, i cronisti vengono allontanati anche dall’area antistante la sala.

Zingaretti: “Giudici avranno nostro supporto, Luca mi ha assicurato che non ha commesso alcun atto di illegalità”

Non solo Magistratura Indipendente però. Perché il coinvolgimento di Luca Lotti è diventato un caso anche all’interno del Partito democratico. Ad aprire la questione è stato l’ex procuratore antimafia Franco Roberti, che ha chiesto al suo partito una condanna netta degli esponenti dem coinvolti nella vicenda. Dopo l’iniziale silenzio di Zingaretti e la difesa d’ufficio di Lotti da parte dei renziani di stretta osservanza, il segretario democratico ha deciso di incontrare l’ex braccio destro di Matteo Renzi: “Luca mi ha assicurato che non ha commesso alcun atto di illegalità – ha detto Zingaretti, intervenendo a Repubblica delle Idee in corso a Bologna – Aspettiamo che esca la verità, i giudici indaghino, da noi avranno solo supporto e sostegno in questa vicenda”. Nessun atto di illegalità, quindi. E nessun cenno all’opportunità politica di cercare di influenzare la nomina del capo di una procura in cui si è indagati.