Il vicepresidente incontra il capo dello Stato in vista della riunione. Antonio Lepre e Corrado Cartoni, entrambi di Magistratura Indipendente, non indagati, hanno comunicato il passo indietro "in attesa che sia fatta chiarezza sulla vicenda": avrebbero partecipato con Palamara a incontri con l'ex sottosegretario e Cosimo Ferri in cui si discuteva della nomina del procuratore di Roma

L’inchiesta sul pm Luca Palamara e il consigliere del Csm Luigi Spina, indagati a Perugia rispettivamente per corruzione e favoreggiamento, porta all’autosospensione di due membri del Consiglio superiore di magistratura. Lunedì sera, a poche ore dal plenum che si riunirà in giornata, i consiglieri Antonio Lepre e Corrado Cartoni, entrambi di Magistratura Indipendente, hanno comunicato il passo indietro “in attesa che sia fatta chiarezza sulla vicenda”.

Entrambi non indagati, stando alle carte dell’inchiesta, avrebbero partecipato con Palamara a incontri con i parlamentari Pd Cosimo Ferri e Luca Lotti in cui si discuteva della nomina del procuratore di Roma dopo l’uscita di Giuseppe Pignatone, andato in pensione. L’Anm di Milano aveva invocato le dimissioni per Cartoni e per Lepre, che è stato relatore della proposta di maggioranza di nominare Marcello Viola alla guida degli uffici di piazzale Clodio.

Cartoni nei giorni scorsi ha difeso la correttezza del proprio operato, negando qualunque condizionamento. Un concetto ribadito, insieme a Lepri, nella nota con la quale hanno comunicato la decisione di sospendersi: “Pur consapevoli e certi della correttezza del nostro operato, per senso istituzionale e per evitare attacchi strumentali al Csm – si legge – comunichiamo la autososospensione dalle funzioni consiliari in attesa che sia fatta chiarezza sulla vicenda”. Palamara, tutti i viaggi e le vacanze individuate dalla Guardia di Finanza: da Madonna di Campiglio a Dubai

Quella di oggi, tuttavia, sarà una giornata cruciale per il Consiglio superiore della magistratura, visto che nel pomeriggio si riunirà il plenum. Una riunione preparata ieri con ore di lavoro serrato, riunioni e incontri a porte chiuse. E che il lavoro, dopo l’arrivo degli atti della Procura di Perugia al Csm, sia ai massimi livelli lo dimostra la visita in serata del vice presidente del Csm David Ermini al Quirinale. Per quanto spiega l’Ansa, al momento la presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non è in programma. L’ipotesi della presenza era circolata nei giorni scorsi, anche alla luce dell’attenzione che il Colle ha avuto per tutta questa complessa vicenda, attenzione confermata dall’incontro di questa sera.

Il plenum del Csm dovrà prendere atto delle dimissioni del consigliere Luigi Spina, capogruppo di Unicost (stessa corrente centrista di Palamara) indagato a Perugia per favoreggiamento personale e rivelazione di segreto d’ufficio, dimessosi venerdì da Palazzo dei Marescialli. Spina dovrà tornare a fare il pm a Castrovillari: oggi la Commissione ha fatto la proposta che verrà formalizzata domani con tanto di sostituzione già individuata per quanto riguarda i sui incarichi.

Altra ipotesi che si è rincorsa in queste ore, la decisione che il Csm potrebbe prendere di mettere in stand by il conferimento degli incarichi per i ruoli direttivi vacanti.

Al lavoro serrato a Palazzo dei Marescialli si aggiungono le fibrillazioni che si registrano nell’Anm che si riunirà mercoledì con all’ordine del giorno proprio la vicenda Palamara, con l’attivazione dei probiviri. Con posizioni contrastanti ai vertici dell’Associazione dei magistrati con il vicepresidente Luca Poniz (Area), che ha preso le distanze da quanto affermato dal leader del sindacato delle toghe, Pasquale Grasso, che in un’intervista alla Stampa ha parlato della necessità di un “esame di coscienza” e di “trasparenza” ma ha anche declinato come “fisiologici” i contatti con la politica: “Ritengo sia un problema di limiti, e di opportuna e doverosa autolimitazione delle condotte”. Di parere diverso la controreplica di Poniz: “L’intervista di Grasso vede molti di noi su posizioni radicalmente diverse perchè esclude che vi sia uno scandalo nei fatti accaduti”. E ha parlato di relazioni che al contrario “fanno scandalo”.

Nel dibattito interno al sindacato dei magistrati c’è da registrare anche la dura presa di posizione dell’Anm milanese: le dimissioni dei consiglieri del Csm “che sono o dovessero risultare coinvolti” nell’indagine di Perugia sono state chieste al termine di una riunione con altissima partecipazione dei magistrati del distretto della corte d’appello di Milano. In una nota, l’Anm milanese ha parlato di vicende di “inaudita gravità” che hanno fatto “emergere l’esistenza di una questione morale nella magistratura”.

Secondo Grasso, per uscire dal quadro emerso dall’inchiesta di Perugia serve ora un “cambio di passo” sulle nomine che restituisca “una vera centralità” al Csm. Un progetto di cui l’Anm si farà “promotrice” e che si muoverà su due filoni: vincolare Palazzo dei Marescialli a rispettare rigidamente il calendario delle scoperture e rendere realmente a termine le esperienze al vertice degli uffici direttivi, evitando che un magistrato passi da un incarico all’altro.