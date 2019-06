L’operazione disgelo è condotta da Luigi Di Maio. Il capo politico del M5s ha preso il telefono e ha chiamato l’altro vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini: è stata una “lunga e cordiale” telefonata, racconta l’Ansa. Fonti di entrambi i partiti definiscono il clima “positivo”. E poco dopo, anche il premier Conte benedice il ritrovato dialogo, affidandosi a una nota del suo staff: “Il ritorno al dialogo è una buona premessa per procedere nella giusta direzione”.

E così la crisi che sembrava imminente e travolgente si è trasformata all’improvviso in un cielo sereno. Se la telefonata tra i due leader della maggioranza è il primo contatto per il recupero di un rapporto, il percorso sembra ancora lungo. Primo, per il ruolo molto più energico che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è ritagliato dal discorso di lunedì sera. Secondo, perché manca ancora il vertice che Di Maio chiede con urgenza, che Salvini sarebbe disposto a fissare per domani, ma che Palazzo Chigi vorrebbe fissare non prima di venerdì, anche per ottenere le risposte “inequivoche” che Conte ha chiesto nell’intervento in diretta tv.

Tanto più che ora è Conte – e non più Di Maio – il diretto “duellante” di Salvini. Il confronto a distanza si è consumato di nuovo in mattinata. Mentre Salvini e Di Maio si sentivano al telefono, il capo del governo aveva ripreso il filo della discussione sullo Sbloccacantieri. La riunione della sera era finita malissimo, con Conte che aveva interrotto e se n’era andato. E il presidente del Consiglio ha voluto ribadire che l’emendamento della Lega che prevede il congelamento per due anni del codice degli appalti “rischia di creare il caos”. Conte lo ha definito come un “appello” perché il decreto sta per scadere, “c’è poco tempo” e quindi “mi raccomando, mi raccomando”. Ma è suonato più come un ordine di scuderia. Anche perché dentro, ricorda, ci sono anche le norme per i terremotati. “È un emendamento che rimette in discussione tutto un impianto cui abbiamo lavorato per mesi con gli amici della Lega raccogliendo tutte le istanze degli operatori e stakeholder – spiega il presidente del Consiglio – Ieri ho cercato di capire il perché e il per come di questo super emendamento ma non lo ho capito. E io stesso che faccio il giurista mi rendo conto che rischia di creare il caos”. Tra gli stakeholder ha ribadito il sostegno a questo provvedimento anche Confindustria.

Lo stallo ha fatto sì che il decreto non sia ancora arrivato in Aula al Senato. Poiché manca ancora il passaggio alla Camera, il rischio è che scada. “Dal punto di vista tecnico – io faccio il giurista da 30 anni – è un po’ complicato comprenderlo – conclude il presidente del Consiglio – In sostanza volendo congelare il codice degli appalti propone una improbabile reminiscenza del vecchio codice che è ormai abrogato. Veramente creiamo un caos“. Cantieri, l’appello di Conte alla Lega: “Il super-emendamento rischia di creare il caos. Il tempo è poco, mi raccomando”

Un nuovo richiamo che, secondo l’Adnkronos, ha portato a un accordo tra M5s e Lega per dare il via libera all’emendamento: il testo proposto dalla Lega è in fase di revisione, con alcune modifiche che integrano il lavoro fatto nelle commissioni. Salvini è ottimista: “Cantieri sbloccati e appalti più semplici e veloci, la soluzione è a portata di mano. Sono fiducioso in un accordo positivo già oggi, l’Italia ha bisogno di opere pubbliche, semplificazione e investimenti”. Di Maio, su facebook, si conferma il poliziotto buono (laddove invece Conte sembra aver cambiato passo): “Tanti fanno il tifo per rivedere il Pd e Forza Italia. Sono i nostalgici della Fornero, degli aiuti alle banche e delle porte aperte a tutti. Mi spiace deluderli, ma noi non abbiamo alcuna intenzione di riconsegnargli nelle mani il Paese. Nessuna intenzione di tornare indietro, ma di andare avanti. Bisogna andare avanti approvando ogni punto del contratto. Questo ci chiedono gli italiani e questo faremo. Se si lavora insieme si trovano sempre una soluzione”. Sblocca cantieri, Salvini: “Nessuna polemica. Entro oggi pomeriggio accordo, si torna a scavare”

Intanto il governo sta valutando l’ipotesi di mettere la fiducia alla Camera sul decreto Crescita. Si tratterebbe del primo voto di fiducia dopo le tensioni delle ultime ore e questo annuncio potrebbe rappresentare anche una notizia di distensione del clima anche sul fronte cantieri.