“Il contratto di governo parla chiaro e siamo sicuri che la Lega per prima lo rispetterà”. Pochi minuti dopo la sentenza di condanna di primo grado per il viceministro leghista ai Trasporti Edoardo Rixi, i 5 stelle hanno diffuso una nota stampa in cui ribadiscono la loro posizione. Poco dopo è intervenuto il presidente grillino della commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra. “Non può rimanere al governo”, ha scritto su Twitter.

Il capogruppo alla Camera Francesco D’Uva (M5s) invece ha commentato: “Mi dispiace molto per questa condanna anche perché Rixi come sottosegretario ha lavorato molto bene, io stesso ho avuto modo di lavorare con lui su questioni territoriali e l’ho sempre apprezzato. Chiaramente a questo punto si dovrà vedere quello che dice il contratto di governo e agire di conseguenza”.

I 5 stelle si appellano ora a quanto previsto nel Codice etico dei membri del governo, sottoscritto a inizio legislatura tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. A pagina 8 del contratto si legge: “Non possono entrare a far parte del governo soggetti che abbiano riportato condanne penali, anche non definitive, per i reati dolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235 (legge “Severino”), nonché per i reati di riciclaggio, auto-riciclaggio e falso in bilancio”. Tra i reati previsti dalla legge Severino c’è anche quello disciplinato dall’articolo 314 del codice penale: il peculato, lo stesso per cui è stato condannato Rixi.