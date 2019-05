Nei giorni scorsi anche la sorella di Francesca, Alice, aveva tuonato con il Grande Fratello affermando di aver "sottovalutato la nefandezza e la pericolosità di questo circo degli orrori" per poi aggiungere "sono seriamente preoccupata, ho la certezza che si tratti di abuso, come in una setta; vengono accuratamente selezionati i più deboli per creare dei personaggi da strumentalizzare

Attualità Francesca De Andrè, la sorella Alice si scaglia contro il Grande Fratello: "Circo degli orrori, è agghiacciante che sia legale" di F. Q. Francesca De Andrè al Grande Fratello non è passata di certo inosservata. La ragazza, dopo aver presenziato numerose volte nei contenitori di Barbara D'Urso, ha scelto di entrare nella casa più spiata d'Italia finendo nel mirino per il suo linguaggio volgare, le numerose liti con gli altri concorrenti fino al tradimento dell'ex fidanzato Giorgio, comunicato in diretta dopo la visione di alcune foto. Per finire la nipote di Faber, che ha pianto e si è disperata, negli ultimi giorni ha iniziato a "flirtare" con il compagno di avventura Gennaro Lilio.

Poche ore prima del suo ingresso nel reality di Canale 5 il padre Cristiano De Andrè aveva diffidato le figlie Francesca e Fabrizia dal parlare di lui e della loro situazione familiare. Per la prima volta, invece, Dori Ghezzi rompe il silenzio commentando con parole dure la partecipazione della nipote del marito nel programma condotto da Barbara D’Urso: “Facciano come meglio credono. Parlare di questa vicenda non serve molto, perché non cambierà le cose. Questa situazione non mi fa piacere, soprattutto perché Fabrizio non meritava una escalation familiare di questo tipo. Momenti felici in famiglia? Ce ne sono stati”, ha dichiarato al settimanale Sono. Francesca verrà informata in puntata?

Nei giorni scorsi la sorella Alice aveva tuonato con il Grande Fratello affermando di aver “sottovalutato la nefandezza e la pericolosità di questo circo degli orrori” per poi aggiungere “sono seriamente preoccupata, ho la certezza che si tratti di abuso, come in una setta; vengono accuratamente selezionati i più deboli per creare dei personaggi da strumentalizzare per l’audience del trash. Persone psicologicamente vulnerabili circuite e indotte a svendere i propri sentimenti, la propria vita e il proprio passato con l’illusione di essere protetti e amati incondizionatamente da chi invece è il loro boia”.

Infine si era detta preoccupata per la sorella Francesca: “Da sorella provo un immenso dolore nel vedere Francesca così sofferente e persa, e nel sapere che si trovi in questo inferno. Le mando tutto il mio amore e spero che quando uscirà capirà chi veramente tiene a lei. Spero con tutto il cuore che vi fermino al più presto, carnefici della verità e dei sentimenti. Mi fate orrore”.