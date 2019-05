Prima della riunione sono continuati gli attacchi a distanza. Di Maio: "Vedremo se ci sono i soldi per i rimpatri. Se è una trovata elettorale senza sostanza allora si stanno prendendo in giro gli italiani". Salvini: "Un miliardo per la prima infanzia? Meglio che un pugno nell'occhio ma io punto in alto"

È ricominciato alle 21, dopo il ritorno del premier Giuseppe Conte da Norcia, l’atteso consiglio dei ministri “in due fasi” chiamato ad avviare l’esame – sembra escluso che possa vararli in via definitiva – del decreto ‘Sicurezza bis‘ e di quello con le misure per la famiglia. Il primo cavallo di battaglia di Matteo Salvini, il secondo voluto da Luigi Di Maio, i due vicepremier e alleati che a sei giorni dalle elezioni europee continuano ad attaccarsi a distanza. Con il leader M5s che ha sostenuto di non aver mai visto il testo messo a punto dal collega e ha auspicato che “ci siano i soldi e le norme per permettere all’Italia di avviare gli accordi sul rimpatrio di decine e centinaia di migliaia di migranti” e non si tratti solo di una “trovata elettorale” perché in quel caso “si stanno prendendo in giro gli italiani”. E il leghista che, commentando le proposte dell’omologo, ha storto il naso: “Un miliardo per la prima infanzia, per carità… è meglio un miliardo di un pugno in un occhio“, ma “io volo alto, punto in alto”. Nel giorno della riunione, poi, il sottosegretario del Carroccio Giancarlo Giorgetti ha “sfiduciato” Conte affermando che “non è una persona di garanzia, è espressione del M5S”, incassando come risposta l’invito ad affrontare la questione “nelle sedi ufficiali” ovvero proprio in cdm.

I due testi sono intanto stati inviati per conoscenza al Quirinale. All’ordine del giorno ci sono anche misure a favore delle autonomie regionali, modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria, disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo su “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità” e modifiche al decreto con il regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. Non sono all’odg ma potrebbero essere discusse in serata anche le nomine del comandante generale della Guardia di Finanza e del nuovo ragioniere generale dello Stato che prenderà il posto di Daniele Franco, entrato nel direttorio della Banca d’Italia con il ruolo di vice direttore generale dell’istituto centrale. Per il vertice delle Fiamme gialle è in pole il generale di corpo d’armata Giuseppe Zafarana, ma con meno chance corre anche il generale Edoardo Valente. Per la Ragioneria potrebbe invece spuntarla Biagio Mazzotta, molto vicino a Franco di cui era numero due. Era già in corsa nel 2013 quando ci fu da sostituire Mario Canzio.

Lo schema del decreto Sicurezza bis prevede tra il resto multe fino a 50mila euro per chi soccorre migranti e rifugiati in mare e la confisca della nave in caso di reiterazione: le Nazioni unite hanno chiesto di bloccarlo perché “il diritto alla vita e il principio di non respingimento dovrebbero sempre prevalere sulla legislazione nazionale o su altre misure presumibilmente adottate in nome della sicurezza nazionale”. | Di Marco Palombi. Perché il dl Sicurezza-bis non può essere approvato

La bozza di decreto Famiglia invece istituisce un fondo per le politiche per la natalità da finanziare con i risparmi del reddito di cittadinanza. L’obiettivo è introdurre un assegno unico per le famiglie con maggiori difficoltà. Nei giorni scorsi la Ragioneria generale dello Stato ha espresso dubbi sulle coperture osservando che “dal punto di vista tecnico-contabile l’utilizzo delle risorse, una volta affluite nell’istituendo fondo, deve avvenire con pagamenti entro l’anno di competenza dell’originario stanziamento di bilancio, altrimenti se utilizzati in anni successivi comporterebbero nuovi e maggiori oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento dello da compensare sui saldi di finanza pubblica”. La ragioneria mette in guardia anche sull’entità dei risparmi rispetto agli stanziamenti per il Reddito, che saranno chiari solo a fine anno. Conseguentemente, scrive la Rgs nel suo parere, per la definizione della platea dei beneficiari e dei criteri di utilizzo delle risorse del Fondo per la famiglia “potrebbe delinearsi per l’anno corrente la situazione in cui non sussistano i tempi necessari per l’attribuzione delle risorse in parola al fondo nonché alle operazioni di impegno e pagamento effettivo delle medesime entro l’anno”.