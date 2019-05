Il M5s “ci fa opposizione e Conte non è una persona di garanzia. Ormai il governo è paralizzato”. Il sottosegretario del Carroccio Giancarlo Giorgetti, intercettato da La Stampa durante una cena con alcuni imprenditori a Torino, ha parlato delle tensioni all’interno dell’esecutivo. “In queste ultime tre settimane il governo è in stallo per la campagna elettorale”, ha detto. “Doveva essere una campagna sulle cose da fare in Italia e in Europa, invece siamo rimasti alle varie ed eventuali. Al caos”. Per questo pomeriggio è previsto un consiglio dei ministri molto delicato, durante il quale Matteo Salvini spingerà per avere l’approvazione del decreto Sicurezza bis, mentre Luigi Di Maio farà pressioni per chiudere sul decreto Famiglia. Ancora non si hanno notizie dell’orario di convocazione e sull’ordine del giorno definitivo.

Sui motivi dello scontro interno si è soffermato il sottosegretario leghista: “La campagna elettorale ha paralizzato il governo”, ha detto Giorgetti sempre a La Stampa. “Il consiglio dei ministri (di oggi, nda) era fissato per il decreto sicurezza ora siamo in surplace come nel ciclismo. Perché è nato all’ultimo momento il decreto famiglia e lo hanno messo come contrappeso o come ricatto contro Salvini. Questi sono bracci di ferro in chiave elettorale però c’è bisogno di affrontare i temi che servono agli italiani. La campagna elettorale a tanti non interessa”.

Giorgetti ha quindi attaccato il M5s: “Loro con i punti fermi non aiutano a risolvere i problemi, il Paese ha bisogno di sbloccarsi e loro hanno posizioni, magari legittime dal punto di vista ideologico, ma troppo ideologiche”. Sul premier Conte, Giorgetti ha detto: “Conte ha cercato e cerca di interpretare un ruolo di mediazione che non può essere solo quello dei buoni sentimenti. La sensibilità politica lui non ce l’ha e quando lo scontro si fa duro ed è chiamato a scendere in campo fa riferimento alla posizione politica di chi lo ha espresso. Non ha i pregiudizi ideologici del mondo grillino. Ma lui non è una persona di garanzia. È espressione dei Cinque Stelle ed è chiamato alla coerenza di appartenenza”.