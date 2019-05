Primi disordini a Montparnasse ancora prima della partenza ufficiale del corteo dei sindacati al quale si aggiungono centinaia di gilet gialli. Alcuni manifestanti hanno cominciato a lanciare sassi e oggetti verso la polizia. Tra i provocatori anche molti black bloc, circa duemila. Gli agenti hanno risposto con l’uso di gas lacrimogeni. La prefettura ha reso noto che i fermi sono finora stati 88 e 3.700 perquisizioni.

Il clima di tensione ai cortei del Primo maggio era ampiamente previsto a causa della partecipazione dei gilet gialli alle manifestazioni. Preoccupazione anche per l’arrivo nella capitale di gruppi nutriti di black bloc. Trentacinque i fermi in mattinata, molto prima che la manifestazione prendesse il via da Montparnasse, in direzione di place d’Italie. In particolare, sono state arrestate 3 persone, una donna spagnola e due uomini tedeschi, sorpresi a manipolare una tanica di benzina. In macchina avevano un coltello, una fionda, due bombole di gas, altre due taniche di carburante, un bidone di acetone e due chili di zucchero, il tutto insieme ad una mappa con l’itinerario della manifestazione.

I gilet gialli, tramite le loro pagine Facebook, invocano un “Primo maggio storico” al quinto mese di mobilitazione. Nella capitale sono 7.400 i poliziotti e gendarmi schierati, con divieto assoluto di manifestare nei dintorni degli Champs-Elysees, dell’Eliseo, dell’Assemblea Nazionale e di Notre-Dame. Lungo il percorso della manifestazione autorizzata (un’altra, sempre dei gilet gialli, annunciata in partenza dalla piazza del Pantheon è stata vietata) il prefetto ha ordinato la chiusura di tutti gli esercizi commerciali e il divieto assoluto di parcheggio.

L’anno scorso, la manifestazione dell’uno maggio si era conclusa con una lunga guerriglia e incidenti fra polizia e dimostranti, durante i quali c’era stato l’episodio – poi diventato scandalo – della presenza di Alexandre Benalla, allora consigliere all’Eliseo, fra i celerini che manganellavano studenti nel Quartiere latino.