“Buon 1 Maggio a tutti i lavoratori! A tutti i dipendenti sottopagati e alle categorie non protette: lavoratori autonomi, ambulanti, commercianti, professionisti e piccoli imprenditori, quelli che ogni giorno di malattia è una remissione, quelli che le ferie sono un lusso, quelli che niente cassa integrazione, niente prepensionamenti, niente sussidi di disoccupazione, niente assegni famigliari, niente tredicesima, niente liquidazione. Grazie per continuare a tenere in piedi l’Italia, nonostante tutto”.

Con un messaggio su Facebook Giorgia Meloni annuncia il concerto del primo maggio di Fratelli d’Italia, lanciato con l’hashtag #sConcerto. E sul suo profilo Twitter posta un video di Alessandro Meluzzi, psichiatra torinese, ex deputato di Forza Italia, poi nell’Udeur e infine nei Verdi, nonché vescovo della ‘Chiesa Ortodossa Italiana’.