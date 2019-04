Il capogruppo del Carroccio in Assemblea capitolina, Maurizio Politi: "Il governo è disposto ad aiutare Roma, la Lega in primis, ma il problema vero è che in tre anni il M5S non ha offerto alcuna visione della città, è tutto peggiorato. Raggi non è in grado di amministrare". E Salvini torna a criticare la sindaca: "È distratta, ha gli strumenti per salvare Roma dal degrado: circolare sulle zone rosse e decreto sicurezza"

“Non ha dato alcuna reale prospettiva alla città”. Per questo motivo, spiega il capogruppo della Lega in Campidoglio, Maurizio Politi, il Salva-Roma “non convince” il Carroccio. “Il governo – secondo Politi – è disposto ad aiutare Roma, la Lega in primis, ma il problema vero è che in tre anni il M5S non ha offerto alcuna visione della città, è tutto peggiorato”. Virginia Raggi, aggiunge, “non è in grado di amministrare”.

Il cosiddetto Salva-Roma non è altro che l’operazione sul debito storico di Roma annunciata dalla sindaca e dal viceministro dell’Economia Laura Castelli, lo scorso 4 aprile. Si tratta dell’intenzione di chiudere nel 2021 la struttura commissariale (definita da Raggi “una sorta di bad company”) dipendente da Palazzo Chigi che gestisce da anni tutti i debiti accumulati dalla Capitale fino al 2008, debiti arrivati al momento a quota 12 miliardi. Secondo il M5S questa azione non comporterebbe oneri maggiori per lo Stato e per gli italiani, anzi produrrebbe dei risparmi e risorse in più a disposizione, tanto che la Raggi lo ha ribattezzato il ‘Salva Italia’. Tuttavia la Lega dall’inizio ha mostrato forti dubbi sulla misura, arrivando a chiederne lo stralcio dal decreto Crescita.

Raggi, attacca Politi, “sta solo finendo di distruggere” il Comune. “La questione non è il debito storico di questa città, ma la totale assenza di progettualità sugli investimenti in termini di idee: insomma al di là della funivia, discutibile anche questa, non vi è nessun progetto, nulla di sensato”, dice all’Adnkronos. “Serve un nuovo piano trasporti, in sinergia con l’area metropolitana, un nuovo sistema di bigliettazione – aggiunge Politi – Serve la libertà di scelta educativa, serve l’agevolazione dell’ingresso di privati nella gestione del verde e soprattutto serve un termovalorizzatore per una soluzione del problema rifiuti che dovrebbe essere ad esclusiva gestione pubblica”.

Parole pronunciate nel solco del discorso di Matteo Salvini: “Io dico che Raggi non è più adeguata a fare il sindaco di Roma non per eventuali irregolarità, non faccio il pm e non faccio il giudice, decideranno loro se ci sono stati reati – aveva detto giovedì il vicepremier leghista dopo il caso dei colloqui con l’ex ad di Ama, Bagnacani – Ma se un sindaco della città più importante d’Italia dice ‘i romani fuori dalla finestra vedono la merda’ e ‘ho la città fuori controllo’ è un giudizio politico il mio. Non sei in grado di fare il sindaco, lascia che qualcun altro faccia il sindaco”.

Oggi il leader del Carroccio era tornato a criticare Raggi, sottolineando che “ha chiesto aiuto per salvare Roma da degrado, turisti cafoni e incivili in genere”: “Evidentemente la Raggi è distratta – ha detto – La circolare sulle zone rosse va esattamente in questa direzione, esattamente come alcuni strumenti nel decreto sicurezza. Basta leggere le norme e applicarle”.