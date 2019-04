“Si sono avvicinati con una moto e hanno sparato, quando i soccorsi sono arrivati lui era ancora vivo“. È una delle testimonianze raccolte questa mattina tra passanti e testimoni che erano in via Cadore, a Milano, quando sono stati esplosi alcuni colpi di pistola contro un 46enne seduto in auto. Enzo Anghinelli era stato fermato nel 2007 con due chili di cocaina, nel ’98 era sfuggito all’agguato di un killer.