Questa notte è stato appeso uno striscione di minaccia ai collaboratori di giustizia sul muro perimetrale di un asilo del quartiere Scampia, a Napoli: “La vostra libertà puzza di infamità. Via da questa città”, con una svastica finale. “Un chiaro messaggio camorrista. Un’ennesima sfida allo Stato – scrive il presidente dell’ottava Munipalità di Napoli, Apostolos Papais, in una lettera di aiuto rivolta al ministro Salvini – e ciò che preoccupa è che il teatro di questi nefandi avvenimenti, così come accaduto per l’omicidio avvenuto a San Giovanni a Teduccio, siano le scuole pubbliche”.

“Non è possibile rimanere inermi di fronte di fronte a tali scellerati atteggiamenti. Chiedo a lei ministro – continua la lettera – maggior attenzione a Napoli e in particolare alla sua periferia che spesso, purtroppo, si scopre sempre più degradata e senz’anima”. La presenza dello striscione è stata denunciata dalla dirigente dell’asilo che ha richiamato gli agenti del locale commissariato. Sull’episodio indaga la questura di Napoli.