“Di Maio è preoccupato per le nostre alleanze in Europa? Basta con ‘sta gente che cerca comunisti, nazisti, marziani e venusiani. I ministri sono pagati per lavorare”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo le parole di Luigi Di Maio, che aveva espresso preoccupazione per l’intesa dell’alleato di governo con tedeschi dell’Afd.