Il Movimento 5 stelle sta preparando un emendamento sul revenge porn al Codice rosso e sta incontrando le opposizioni per trovare un accordo. Nel pomeriggio a Montecitorio è previsto il voto sul disegno di legge. La settimana scorsa in Aula c’era stato uno scontro molto forte tra maggioranza e opposizioni proprio sulla richiesta di modifica in merito alla diffusione non autorizzata in rete di fotografie e video intimi a fine denigratorio. Lega e M5s avevano votato contro la proposta di Laura Boldrini (Leu) e Fi dicendo che in contemporanea avrebbero discusso un disegno di legge ad hoc. Poco dopo però Luigi Di Maio era intervenuto per dire che i 5 stelle erano disponibili a votare la modifica. Oggi i primi tentativi di mediazione.